Штурм позицій південніше Западного: бійці 23-го полку Р.У.Г взяли окупанта в полон та просунулися вперед. ВIДЕО

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г провели успішну штурмову операцію південніше населеного пункту Западне, під час якої знищили укриття російських військ, взяли одного окупанта в полон та встановили контроль над ділянкою місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами операції оприлюднили українські воїни.

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На початку ролика демонструється схема бойової операції та напрямок просування штурмової групи. Далі показано висування українських бійців через зарослу та лісисту місцевість до позицій противника.

Просування штурмовиків координувалося з операторами БпЛА. Безпілотники проводили розвідку місцевості, контролювали ситуацію з повітря та допомагали виявляти позиції російських військ.

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На оприлюднених кадрах також зафіксовані епізоди безпосередньої роботи українських штурмовиків на зайнятих противником позиціях та ураження ворожого укриття.

За результатами операції одного російського військовослужбовця взяли в полон, а підрозділ Сил оборони встановив контроль над визначеною ділянкою місцевості південніше Западного.

У 23-му штурмовому полку наголошують, що ключовим елементом операції стала спільна робота штурмових груп та операторів безпілотників: розвідка і підтримка з повітря дозволили бійцям на землі вибити противника з позицій та продовжити просування.

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