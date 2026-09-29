Штурм позицій південніше Западного: бійці 23-го полку Р.У.Г взяли окупанта в полон та просунулися вперед. ВIДЕО
Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г провели успішну штурмову операцію південніше населеного пункту Западне, під час якої знищили укриття російських військ, взяли одного окупанта в полон та встановили контроль над ділянкою місцевості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами операції оприлюднили українські воїни.
На початку ролика демонструється схема бойової операції та напрямок просування штурмової групи. Далі показано висування українських бійців через зарослу та лісисту місцевість до позицій противника.
Просування штурмовиків координувалося з операторами БпЛА. Безпілотники проводили розвідку місцевості, контролювали ситуацію з повітря та допомагали виявляти позиції російських військ.
На оприлюднених кадрах також зафіксовані епізоди безпосередньої роботи українських штурмовиків на зайнятих противником позиціях та ураження ворожого укриття.
За результатами операції одного російського військовослужбовця взяли в полон, а підрозділ Сил оборони встановив контроль над визначеною ділянкою місцевості південніше Западного.
У 23-му штурмовому полку наголошують, що ключовим елементом операції стала спільна робота штурмових груп та операторів безпілотників: розвідка і підтримка з повітря дозволили бійцям на землі вибити противника з позицій та продовжити просування.
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