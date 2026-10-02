Росіяни просочуються на Куп’янському напрямку до позицій ЗСУ через газогони, - 4 ОВМБр

На Куп’янському напрямку російські військові продовжують намагатися проникати до українських позицій малими групами. Для прихованого переміщення вони, зокрема, використовують газогони, однак після виходу з труб потрапляють у поле спостереження українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповіла начальниця відділення комунікацій 4-ї окремої важкої механізованої бригади Анастасія Халецька.

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Вона зазначила, що після звільнення українськими військовими лісових масивів на західному фланзі Осколу росіянам стало складніше планувати свої дії та просочуватися між українськими позиціями.

Водночас противник продовжує використовувати тактику проникнення невеликими групами.

"Ми вже, напевно, навіть забули про те, що таке механізовані штурми, що таке якась велика кількість противника. І Куп’янщина не виняток", - зазначила військова.

Вона додала, що після контрнаступальних дій українських сил ситуація на напрямку стала дещо спокійнішою. Водночас у бригаді не вважають це сталою тенденцією, оскільки ситуація на фронті та ініціатива можуть швидко змінюватися.

Українські БПЛА шукають росіян на підступах

FPV-оператори та розвідувальні безпілотники намагаються виявляти російських військових ще до того, як вони починають висування до українських позицій.

Окремо Халецька розповіла про використання противником газогонів для прихованого переміщення. За її словами, попри сотні невдалих спроб, росіяни продовжують використовувати труби, щоб уникати повітряного спостереження та непомітно долати окремі ділянки.

Однак після виходу з газогону російські військові знову стають помітними для українських операторів БПЛА.

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За словами представниці бригади, українські військові вже неодноразово знищували росіян як на підступах до труб, так і безпосередньо після їхнього виходу.

Росіяни також використовують цивільних як прикриття

Халецька також згадала випадки, коли під час відступу з Куп’янської громади російські військові використовували цивільних як прикриття.

"Противник не нехтує використанням цивільних для того, щоб прикривати себе", - сказала вона.

Військова наголосила, що українські військові не можуть застосовувати зброю по росіянах, якщо ті прикриваються цивільними, зокрема дітьми або людьми похилого віку, оскільки це створює загрозу для життя українських громадян.

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