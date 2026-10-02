"Резерв+" на несколько суток приостановит оформление отсрочек: названы точные сроки

В приложении "Резерв+" со 2 октября в 14:30 временно станет недоступна оформление отдельных видов отсрочек. Плановые технические работы в системах Минсоцполитики продлятся несколько суток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Технические работы начнутся 2 октября в 14:30. С этого момента в "Резерв+" нельзя будет оформить отсрочки, связанные с инвалидностью:

собственной;

ребенка;

родителей.

Повторный вход в приложение не поможет восстановить доступ к этим услугам во время технических работ.

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Пользователей призывают не выходить из своего аккаунта для повторной авторизации.

Когда возобновят оформление отсрочек

Ожидается, что соответствующие услуги в "Резерв+" возобновятся 4 октября после 16:00.

О завершении технических работ и возобновлении работы сервиса сообщат отдельно.

Если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе, она сохранится во время проведения технических работ.

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