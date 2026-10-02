"Резерв+" на несколько суток приостановит оформление отсрочек: названы точные сроки
В приложении "Резерв+" со 2 октября в 14:30 временно станет недоступна оформление отдельных видов отсрочек. Плановые технические работы в системах Минсоцполитики продлятся несколько суток.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Технические работы начнутся 2 октября в 14:30. С этого момента в "Резерв+" нельзя будет оформить отсрочки, связанные с инвалидностью:
- собственной;
- ребенка;
- родителей.
Повторный вход в приложение не поможет восстановить доступ к этим услугам во время технических работ.
Пользователей призывают не выходить из своего аккаунта для повторной авторизации.
Когда возобновят оформление отсрочек
Ожидается, что соответствующие услуги в "Резерв+" возобновятся 4 октября после 16:00.
О завершении технических работ и возобновлении работы сервиса сообщат отдельно.
Если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе, она сохранится во время проведения технических работ.
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