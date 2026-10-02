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Новини Відстрочки у Резерв+
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Резерв+ на кілька діб призупинить оформлення відстрочок: названо точні терміни

З 2 жовтня Резерв+ призупинить оформлення відстрочок: коли відновлять

У застосунку Резерв+ з 2 жовтня о 14:30 тимчасово стане недоступним оформлення окремих видів відстрочок. Планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики триватимуть кілька діб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Технічні роботи розпочнуться 2 жовтня о 14:30. Від цього моменту в Резерв+ не можна буде оформити відстрочки, пов’язані з інвалідністю:

  • власною;
  • дитини;
  • батьків.

Повторний вхід у застосунок не допоможе відновити доступ до цих послуг під час технічних робіт.

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Користувачів закликають не виходити зі свого акаунта для повторної авторизації.

Коли відновлять оформлення відстрочок

Очікується, що відповідні послуги в Резерв+ відновлять 4 жовтня після 16:00.

Про завершення технічних робіт та відновлення роботи сервісу повідомлять окремо.

Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться під час проведення технічних робіт.

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Автор: 

Міноборони (7362) Резерв+ (135)
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