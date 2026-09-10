У "Резерв+" розширили перелік педагогічних працівників, які можуть оформити відстрочку, - Міноборони

Відтепер оформити відстрочку онлайн у "Резерв+" можуть учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, запит можна подати просто в застосунку. Відстрочка оформлюється на основі даних у державних системах, без додаткових документів.

Які дані перевіряються?

Щоб підтвердити право на відстрочку, система автоматично перевіряє інформацію в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України (ПФУ).

Для оформлення відстрочки мають бути виконані такі умови:

заклад освіти зазначений в АІКОМ як основне місце роботи;

педагогічне навантаження становить не менше ніж 0,75 ставки;

посада належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи в даних ПФУ.

Також читайте: Вчителі незабаром зможуть оформити відстрочку у Резерв+: Міноборони тестує послугу

Тому важливо, щоб інформація про місце роботи, посаду та навантаження в цих системах була актуальною.

Як оформити відстрочку?

Щоб подати запит:

відкрийте "Резерв+" і натисніть "Сервіси" → "Запит на відстрочку";

виберіть категорію "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти";

перевірте свої дані;

підтвердьте їх і подайте запит.

Зазначається, що довідки чи інші документи завантажувати не потрібно – необхідні дані система перевірить автоматично.

Після завершення перевірки ви отримаєте сповіщення в застосунку. Якщо відстрочку оформлено, інформація про неї з’явиться в електронному військово-обліковому документі в "Резерв+".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" з’явилася відстрочка для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану

Що робити, якщо відстрочку оформити не вдалося?

Спочатку перевірте дані, за якими система визначає право на відстрочку. Для цього зверніться до адміністрації закладу освіти або працівника, відповідального за ведення даних в АІКОМ.

Попросіть перевірити в системі АІКОМ:

чи зазначений заклад як ваше основне місце роботи;

чи правильно вказане педагогічне навантаження та чи становить воно не менше ніж 0,75 ставки;

чи коректно зазначена посада та чи належить вона до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

чи правильно вказані ПІБ, дата народження та РНОКПП;

чи правильно зазначено код ЄДРПОУ роботодавця.

Якщо інформація в АІКОМ неправильна або застаріла, відповідальний працівник закладу освіти може її оновити. Після цього оновлені дані автоматично будуть доступними для перевірки права на відстрочку.

Також читайте: Резерв+ запустив відстрочку для тих, у кого один із батьків має інвалідність

Якщо проблема стосується інформації про основне місце роботи в Пенсійному фонді України, зверніться до відділу кадрів або бухгалтерії свого закладу.

Якщо в самому Резерв+ відображається неактуальне місце роботи, подайте запит на виправлення в застосунку: "Сервіси" → "Виправити дані онлайн" → "Неактуальне місце роботи".

Після оновлення даних подайте запит на відстрочку в "Резерв+" ще раз.