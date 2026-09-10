В "Резерв+" расширили перечень педагогических работников, которые могут оформить отсрочку, - Минобороны
Отныне оформить отсрочку онлайн в "Резерв+" могут учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, запрос можно подать прямо в приложении. Отсрочка оформляется на основе данных в государственных системах, без дополнительных документов.
Какие данные проверяются?
Чтобы подтвердить право на отсрочку, система автоматически проверяет информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Для оформления отсрочки должны быть выполнены следующие условия:
- учебное заведение указано в АИКОМ как основное место работы;
- педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;
- должность относится к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования;
- код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы в данных ПФУ.
Поэтому важно, чтобы информация о месте работы, должности и рабочей нагрузке в этих системах была актуальной.
Как оформить отсрочку?
Чтобы подать запрос:
- откройте "Резерв+" и нажмите "Сервисы" → "Запрос на отсрочку";
- выберите категорию "Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования";
- проверьте свои данные;
- подтвердите их и подайте запрос.
Отмечается, что справки или другие документы загружать не нужно - необходимые данные система проверит автоматически.
После завершения проверки вы получите уведомление в приложении. Если отсрочка оформлена, информация о ней появится в электронном военно-учетном документе в "Резерв+".
Что делать, если оформить отсрочку не удалось?
Сначала проверьте данные, на основании которых система определяет право на отсрочку. Для этого обратитесь в администрацию учебного заведения или к сотруднику, ответственному за ведение данных в АИКОМ.
Попросите проверить в системе АИКОМ:
- указано ли данное учреждение в качестве вашего основного места работы;
- правильно ли указана педагогическая нагрузка и составляет ли она не менее 0,75 ставки;
- правильно ли указана должность и относится ли она к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования;
- правильно ли указаны ФИО, дата рождения и РНОКПП;
- правильно ли указан код ЕГРПОУ работодателя.
Если информация в АИКОМ неверна или устарела, ответственный сотрудник учебного заведения может её обновить. После этого обновленные данные автоматически станут доступны для проверки права на отсрочку.
Если проблема касается информации об основном месте работы в Пенсионном фонде Украины, обратитесь в отдел кадров или бухгалтерию своего учебного заведения.
Если в самом "Резерв+" отображается неактуальное место работы, подайте запрос на исправление в приложении: "Сервисы" → "Исправить данные онлайн" → "Неактуальное место работы".
После обновления данных подайте запрос на отсрочку в "Резерв+" ещё раз.
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