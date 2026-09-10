В "Резерв+" расширили перечень педагогических работников, которые могут оформить отсрочку, - Минобороны

Отныне оформить отсрочку онлайн в "Резерв+" могут учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, запрос можно подать прямо в приложении. Отсрочка оформляется на основе данных в государственных системах, без дополнительных документов.

Какие данные проверяются?

Чтобы подтвердить право на отсрочку, система автоматически проверяет информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Для оформления отсрочки должны быть выполнены следующие условия:

учебное заведение указано в АИКОМ как основное место работы;

педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;

должность относится к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования;

код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы в данных ПФУ.

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Поэтому важно, чтобы информация о месте работы, должности и рабочей нагрузке в этих системах была актуальной.

Как оформить отсрочку?

Чтобы подать запрос:

откройте "Резерв+" и нажмите "Сервисы" → "Запрос на отсрочку";

выберите категорию "Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования";

проверьте свои данные;

подтвердите их и подайте запрос.

Отмечается, что справки или другие документы загружать не нужно - необходимые данные система проверит автоматически.

После завершения проверки вы получите уведомление в приложении. Если отсрочка оформлена, информация о ней появится в электронном военно-учетном документе в "Резерв+".

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Что делать, если оформить отсрочку не удалось?

Сначала проверьте данные, на основании которых система определяет право на отсрочку. Для этого обратитесь в администрацию учебного заведения или к сотруднику, ответственному за ведение данных в АИКОМ.

Попросите проверить в системе АИКОМ:

указано ли данное учреждение в качестве вашего основного места работы;

правильно ли указана педагогическая нагрузка и составляет ли она не менее 0,75 ставки;

правильно ли указана должность и относится ли она к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования;

правильно ли указаны ФИО, дата рождения и РНОКПП;

правильно ли указан код ЕГРПОУ работодателя.

Если информация в АИКОМ неверна или устарела, ответственный сотрудник учебного заведения может её обновить. После этого обновленные данные автоматически станут доступны для проверки права на отсрочку.

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Если проблема касается информации об основном месте работы в Пенсионном фонде Украины, обратитесь в отдел кадров или бухгалтерию своего учебного заведения.

Если в самом "Резерв+" отображается неактуальное место работы, подайте запрос на исправление в приложении: "Сервисы" → "Исправить данные онлайн" → "Неактуальное место работы".

После обновления данных подайте запрос на отсрочку в "Резерв+" ещё раз.