РФ объявила в международный розыск Федорова и Резникова: "приказывали проводить карательные операции"

В России объявили международный розыск бывших министров обороны Михаила Федорова и Алексея Резникова.

Об этом сообщил Следственный комитет РФ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Федоров и Резников

Оккупанты заявляют, что Федоров и Резников якобы "отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций".

За "массовую гибель и ранения" гражданских лиц, а также за "разрушение объектов гражданской инфраструктуры" их объявили в международный розыск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-министр Федоров объявил о запуске "Армии роботов". ВИДЕО

Бровди и Иващенко

Также в России утверждают, что руководитель ГУР Минобороны Иващенко и командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) якобы причастны к атакам на пляж в Геленджике и Нижнекамске.

Читайте: Резников о подготовке Украины к вторжению РФ: Власти боялись спровоцировать панику