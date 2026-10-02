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Новости Международный розыск
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РФ объявила в международный розыск Федорова и Резникова: "приказывали проводить карательные операции"

Федорова и Резникова РФ объявила в розыск

В России объявили международный розыск бывших министров обороны Михаила Федорова и Алексея Резникова.

Об этом сообщил Следственный комитет РФ, передает Цензор.НЕТ.

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Федоров и Резников

Оккупанты заявляют, что Федоров и Резников якобы "отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций".

За "массовую гибель и ранения" гражданских лиц, а также за "разрушение объектов гражданской инфраструктуры" их объявили в международный розыск.

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Бровди и Иващенко

Также в России утверждают, что руководитель ГУР Минобороны Иващенко и командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) якобы причастны к атакам на пляж в Геленджике и Нижнекамске.

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Автор: 

розыск (878) Резников Алексей (1174) Федоров Михаил (1017)
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Топ комментарии
+7
Щодо Резнікова(яйця по 17) схоже на операцію прикриття
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02.10.2026 11:45 Ответить
+6
А Рєзнікова мабуть за яйця по 17 грн?
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02.10.2026 11:45 Ответить
+5
Це не фейк і пропаганда а невдале підняття рейтигу
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02.10.2026 12:06 Ответить

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