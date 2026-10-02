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РФ объявила в международный розыск Федорова и Резникова: "приказывали проводить карательные операции"
В России объявили международный розыск бывших министров обороны Михаила Федорова и Алексея Резникова.
Об этом сообщил Следственный комитет РФ, передает Цензор.НЕТ.
Федоров и Резников
Оккупанты заявляют, что Федоров и Резников якобы "отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций".
За "массовую гибель и ранения" гражданских лиц, а также за "разрушение объектов гражданской инфраструктуры" их объявили в международный розыск.
Бровди и Иващенко
Также в России утверждают, что руководитель ГУР Минобороны Иващенко и командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) якобы причастны к атакам на пляж в Геленджике и Нижнекамске.
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