Экс-министр обороны Федоров объявил о запуске "Армии роботов". ВИДЕО

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске проекта "Армия роботов" для развития и расширения применения роботизированных технологий на войне.

Об этом он написал в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Он напомнил, что в 2022 году была запущена "Армия дронов". И тогда мало кто представлял, насколько сильно беспилотники изменят войну. Сегодня дроны обеспечивают более 95% поражений, а в Украине работают уже более 700 производителей БПЛА.

В то же время он подчеркнул, что технологическая война не стоит на месте.

"Нам нужен следующий прорыв. Наша ставка — роботизация войны", — отметил Федоров.

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Нужно, чтобы воевали роботы, а не люди

Как отмечается, цель "Армии роботов" — беречь жизни людей. Самую опасную работу должны выполнять роботы, чтобы украинские военные возвращались домой.

Будущее поле боя должно выглядеть так: сначала датчик обнаруживает угрозу, затем в опасную зону заходит робот.

По словам экс-министра обороны, гуманоидные роботы должны эвакуировать раненых и доставлять боеприпасы. Устанавливать мины и проводить разминирование. Вести разведку. Защищать позиции. Поражать цели. Первыми заходить туда, где сегодня военные рискуют жизнью.

Федоров отметил, что "Армия роботов" — это не одна компания. Это экосистема.

"Мы будем инвестировать в defense tech-компании, запускать собственные технологические проекты, создавать R&D, тестировать решения совместно с военными и максимально быстро масштабировать то, что реально работает на поле боя", — рассказал он.

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В то же время отмечается, что Россия научилась быстро копировать и масштабировать военные технологии. Поэтому нужно постоянно создавать следующий технологический цикл раньше врага. Для этого необходимо собрать вместе лучших инженеров, военный опыт, капитал и технологии — и сфокусировать их на одной цели. Сделать так, чтобы воевали роботы, а не люди.

"Даже вне правительства, уже из частного сектора, мы продолжаем работать над нашей концепцией технологической войны — AIR. LAND. ECONOMY. И над нашей главной миссией — создавать технологии, которые помогают Украине побеждать и сохраняют жизни наших военных", — отметил Федоров.

Роботизация — одно из направлений, где есть возможность совершить следующий технологический прорыв.

Федоров добавил, что открыт поиск defense tech-компаний и инженеров, работающих с роботизированными технологиями. Также продолжается поиск CTO / Tech Lead "Армии роботов".

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