Два гуманоидных робота Phantom "служат" в ВСУ и выполняют задачи на передовой, — TIME. ВИДЕО
Индустрия дронов
В Украину прибыли два прототипа человекоподобных роботов Phantom, предназначенных для работы в зонах повышенного риска. Как сообщает Цензор.НЕТ, на начальном этапе роботы будут задействованы для выполнения разведывательных задач на передовой. Об этом сообщили журналисты американского журнала "TIME". По данным издания, два робота-гуманоида были переданы на вооружение ВСУ в начале февраля 2026 года.
Особенности использования
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Работа в укрытиях: Роботы способны действовать в низких бункерных помещениях и сложных сооружениях, где невозможно использование дронов.
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Маскировка: Phantom имитирует тепловой сигнал человека, что позволяет сбить с толку вражеские средства наблюдения и тепловизоры.
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Логистика: Гуманоиды могут использоваться для безопасного пополнения запасов на укрепленных позициях, где пехота наиболее уязвима для атак дронов.
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