Два гуманоидных робота Phantom "служат" в ВСУ и выполняют задачи на передовой, — TIME. ВИДЕО

Индустрия дронов

В Украину прибыли два прототипа человекоподобных роботов Phantom, предназначенных для работы в зонах повышенного риска. Как сообщает Цензор.НЕТ, на начальном этапе роботы будут задействованы для выполнения разведывательных задач на передовой. Об этом сообщили журналисты американского журнала "TIME". По данным издания, два робота-гуманоида были переданы на вооружение ВСУ в начале февраля 2026 года.

Смотрите: Россияне испытывают портативную индивидуальную защитную штурмовую палатку: "Есть 10 палаток. Отправляю сегодня одну группу. Завтра — еще одну". ВИДЕО

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Особенности использования

Работа в укрытиях: Роботы способны действовать в низких бункерных помещениях и сложных сооружениях, где невозможно использование дронов.

Маскировка: Phantom имитирует тепловой сигнал человека, что позволяет сбить с толку вражеские средства наблюдения и тепловизоры.

Логистика: Гуманоиды могут использоваться для безопасного пополнения запасов на укрепленных позициях, где пехота наиболее уязвима для атак дронов.

Смотрите также: "Украинцы нас прикроют": Fox News после скандала выпустил новый сюжет об украинских беспилотниках. ВИДЕО