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Новости Видео Индустрия дронов
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Два гуманоидных робота Phantom "служат" в ВСУ и выполняют задачи на передовой, — TIME. ВИДЕО

Индустрия дронов

В Украину прибыли два прототипа человекоподобных роботов Phantom, предназначенных для работы в зонах повышенного риска. Как сообщает Цензор.НЕТ, на начальном этапе роботы будут задействованы для выполнения разведывательных задач на передовой. Об этом сообщили журналисты американского журнала "TIME". По данным издания, два робота-гуманоида были переданы на вооружение ВСУ в начале февраля 2026 года.

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Особенности использования

  • Работа в укрытиях: Роботы способны действовать в низких бункерных помещениях и сложных сооружениях, где невозможно использование дронов.

  • Маскировка: Phantom имитирует тепловой сигнал человека, что позволяет сбить с толку вражеские средства наблюдения и тепловизоры.

  • Логистика: Гуманоиды могут использоваться для безопасного пополнения запасов на укрепленных позициях, где пехота наиболее уязвима для атак дронов.

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Автор: 

технологии (751) робот (82) ВСУ (7855)
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Топ комментарии
+25
На кого ця маячня розрахована?
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13.03.2026 14:05 Ответить
+10
Бред
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13.03.2026 14:01 Ответить
+8
Вот и дроиды пожаловали.
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13.03.2026 13:56 Ответить

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