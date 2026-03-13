Два гуманоїдні роботи Phantom "служать" у ЗСУ і виконують завдання на передовій, - TIME. ВIДЕО

Індустрія дронів

До України прибули два прототипи людиноподібних роботів Phantom, призначених для роботи в зонах високого ризику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на початковому етапі машини залучать до виконання розвідувальних завдань на передовій. Про це заявили журналісти американського журналу "TIME". За даними видання двох роботів-гуманоїдів було передано на службу ЗСУ на початку лютого 2026 року.

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Особливості використання

Робота в укриттях: Роботи здатні діяти у низьких бункерних приміщеннях та складних спорудах, де неможливе використання дронів.

Маскування: Phantom імітує тепловий сигнал людини, що дозволяє заплутати ворожі засоби спостереження та тепловізори.

Логістика: Гуманоїди можуть використовуватися для безпечного поповнення запасів на укріплених позиціях, де піхота є найбільш вразливою для атак дронів.

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