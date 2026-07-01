Украина будет финансировать создание роботов-гуманоидов для помощи ВСУ на передовой, — Федоров

Министерство обороны Украины совместно с оборонным кластером Brave1 объявили о запуске специального грантового конкурса, направленного на разработку отечественных человекоподобных роботов (гуманоидов) для нужд фронта.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщаетЦензор.НЕТ.

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Роботизация первой линии как спасение жизней

Глава оборонного ведомства Федоров подчеркнул, что в условиях тотального насыщения современного поля боя разведывательными и ударными дронами именно наземная роботизация должна стать следующим ключевым шагом для удержания позиций.

"Нам нужно думать, как на первой линии максимально применять роботизированные технологии, как бороться за жизнь каждого военного на поле боя. Как сделать так, чтобы технологии быстрее сражались с технологиями. Потому что сегодня наши военные делают просто невероятную работу в условиях такого насыщения дронами. Наша задача — это решения, которые позволят нам максимально помочь удержать первую линию благодаря технологиям", — сказал Федоров.

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Мировой тренд на службе ВСУ

Руководитель государственного кластера оборонных технологий Brave1 Андрей Гриценюк отметил, что этот шаг является стратегически важным, поскольку мировой рынок гуманоидных систем сейчас переживает бурный бум, и Украина не имеет права оставаться в стороне от глобального прогресса.

"Мы видим, насколько бурно развивается направление человекоподобных роботов во всем мире — в Китае, в Соединенных Штатах. Мы видим, что подобные роботы имеют ценность для усиления боеспособности наших войск. Поэтому мы движемся в этом направлении. Конечно, сначала это будут более простые роботы, затем они будут становиться все сложнее и сложнее. Но для нас главное, в отличие от гражданской индустрии гуманоидных роботов, — создать именно те устройства, которые будут помогать нашим военным", — сказал он.

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