Україна фінансуватиме створення роботів-гуманоїдів для допомоги ЗСУ на передовій, - Федоров

Міністерство оборони України спільно з оборонним кластером Brave1 анонсували запуск спеціального грантового конкурсу, спрямованого на розробку вітчизняних людиноподібних роботів (гуманоїдів) для потреб фронту.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роботизація першої лінії як порятунок життів

Очільник оборонного відомства Федоров наголосив, що за умов тотального насичення сучасного поля бою розвідувальними та ударними дронами, саме наземна роботизація має стати наступним ключовим кроком для утримання позицій.

"Нам потрібно думати, як на першій лінії максимально застосовувати роботизовані технології, як боротися за життя кожного військового на полі бою. Як зробити так, щоб швидше технології воювали з технологіями. Тому що сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу з таким насиченням дронів. Наша задача — це рішення, яке дозволять нам максимально допомогти тримати першу лінію завдяки технологіям", - сказав Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна нарощуватиме технологічні можливості для ударів по військових цілях РФ, і не тільки в Криму, - Федоров

Світовий тренд на службі ЗСУ

Керівник державного кластера оборонних технологій Brave1 Андрій Гриценюк зауважив, що цей крок є стратегічно важливим, оскільки світовий ринок гуманоїдних систем наразі переживає бурхливий бум, і Україна не має права залишатися осторонь глобального прогресу.

"Ми бачимо, наскільки бурхливо розвивається напрямок людиноподібних роботів у всьому світі — в Китаї, у Сполучених Штатах. Ми бачимо, що подібні роботи мають цінність для підсилення спроможності нашого війська. Тому ми рухаємось у цьому напрямку. Звісно, спочатку це будуть більш прості роботи, потім вони будуть все складніші й складніші. Але для нас головне, на відміну від цивільної індустрії гуманоїдних роботів, — створити саме ті вироби, які будуть допомагати нашим військовим", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Луцький університет замовив робота-гуманоїда за 1,3 мільйона. Торік він купив робота-собаку