Ексміністр Федоров оголосив про запуск "Армії роботів". ВIДЕО

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про запуск проєкту "Армія роботів" для розвитку та масштабування роботизованих технологій на війні.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Він нагадав, що у 2022 році було запущено "Армію дронів". І тоді мало хто уявляв, наскільки сильно безпілотники змінять війну. Сьогодні дрони забезпечують понад 95% уражень, а в Україні працюють уже більш ніж 700 виробників БпЛА.

Водночас він наголосив, що технологічна війна не стоїть на місці.

"Нам потрібен наступний прорив. Наша ставка - роботизація війни", - зазначив Федоров.

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Потрібно, щоб воювали роботи, а не люди

Як наголошується, мета "Армії роботів" - берегти життя людей. Найнебезпечнішу роботу мають виконувати роботи, щоб українські військові поверталися додому.

Майбутнє поле бою повинне бути таким: спочатку сенсор бачить загрозу, потім у небезпечну зону заходить робот.

За словами ексміністра оборони, гуманоїдоподібні роботи мають евакуювати поранених і підвозити боєприпаси. Мінувати і розміновувати. Вести розвідку. Захищати позиції. Уражати цілі. Першими заходити туди, де сьогодні військові ризикують життям.

Федоров зауважив, що "Армія роботів" - це не одна компанія. Це екосистема.

"Ми будемо інвестувати в defense tech-компанії, запускати власні технологічні проєкти, створювати R&D, тестувати рішення разом із військовими та максимально швидко масштабувати те, що реально працює на полі бою", - розповів він.

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Водночас зауважується, що Росія навчилася швидко копіювати й масштабувати військові технології. Тому треба постійно створювати наступний технологічний цикл раніше за ворога. Для цього необхідно зібрати разом найкращих інженерів, військовий досвід, капітал і технології - та сфокусувати їх на одній меті. Зробити так, щоб воювали роботи, а не люди.

"Навіть поза урядом, уже з приватного сектору, ми продовжуємо працювати над нашою візією технологічної війни - AIR. LAND. ECONOMY. І над нашою головною місією - створювати технології, які допомагають Україні перемагати та зберігають життя наших військових", - зазначив Федоров.

Роботизація - один із напрямів, де є можливість зробити наступний технологічний прорив.

Федоров додав, що відкрито пошук defense tech-компаній та інженерів, які працюють із роботизованими технологіями. Також триває пошук CTO / Tech Lead Армії роботів.

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