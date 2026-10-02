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РФ оголосила у міжнародний розшук Федорова та Резнікова: "наказували проводити каральні операції"
У Росії оголосили колишніх міністрів оборони Михайла Федорова та Олексія Резнікова у міжнародний розшук.
Про це повідомив Слідчий комітет РФ, передає Цензор.НЕТ.
Федоров та Резніков
Окупанти кажуть, що Федоров та Резніков нібито "віддавали підлеглим злочинні накази та вказівки, забезпечуючи проведення на території Донбасу каральних воєнізованих операцій".
За "масову загибель та поранення" цивільних, а також за "руйнування об’єктів цивільної інфраструктури" їх оголосили у міжнародний розшук.
Бровді та Іващенко
Також у Росії стверджують, що керівник ГУР МО Іващенко та командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) нібито причетні до атак на пляж у Геленджику та Нижньокамськ.
Топ коментарі
+7 Andrey Voronin #552061
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+6 Ivan Ivan #403337
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+5 Yura Armas
показати весь коментар02.10.2026 12:06 Відповісти Посилання
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