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Новини Міжнародний розшук
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РФ оголосила у міжнародний розшук Федорова та Резнікова: "наказували проводити каральні операції"

Федорова та Резнікова РФ оголосила в розшук

У Росії оголосили колишніх міністрів оборони Михайла Федорова та Олексія Резнікова у міжнародний розшук.

Про це повідомив Слідчий комітет РФ, передає Цензор.НЕТ.

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Федоров та Резніков

Окупанти кажуть, що Федоров та Резніков нібито "віддавали підлеглим злочинні накази та вказівки, забезпечуючи проведення на території Донбасу каральних воєнізованих операцій".

За "масову загибель та поранення" цивільних, а також за "руйнування об’єктів цивільної інфраструктури" їх оголосили у міжнародний розшук.

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Бровді та Іващенко

Також у Росії стверджують, що керівник ГУР МО Іващенко та командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) нібито причетні до атак на пляж у Геленджику та Нижньокамськ.

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Автор: 

розшук (577) Резніков Олексій (1396) Федоров Михайло (1230)
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Топ коментарі
+7
Щодо Резнікова(яйця по 17) схоже на операцію прикриття
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02.10.2026 11:45 Відповісти
+6
А Рєзнікова мабуть за яйця по 17 грн?
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02.10.2026 11:45 Відповісти
+5
Це не фейк і пропаганда а невдале підняття рейтигу
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02.10.2026 12:06 Відповісти

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