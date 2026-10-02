РФ оголосила у міжнародний розшук Федорова та Резнікова: "наказували проводити каральні операції"

У Росії оголосили колишніх міністрів оборони Михайла Федорова та Олексія Резнікова у міжнародний розшук.

Про це повідомив Слідчий комітет РФ, передає Цензор.НЕТ.

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Федоров та Резніков

Окупанти кажуть, що Федоров та Резніков нібито "віддавали підлеглим злочинні накази та вказівки, забезпечуючи проведення на території Донбасу каральних воєнізованих операцій".

За "масову загибель та поранення" цивільних, а також за "руйнування об’єктів цивільної інфраструктури" їх оголосили у міжнародний розшук.

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Бровді та Іващенко

Також у Росії стверджують, що керівник ГУР МО Іващенко та командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) нібито причетні до атак на пляж у Геленджику та Нижньокамськ.

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