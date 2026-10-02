Оккупанты разрешили российским военным заселяться в отобранные у украинцев квартиры в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе российским военным разрешили оставаться в квартирах, в которые они заселились без соответствующих документов. Речь идет, в частности, о жилье украинцев, которые были вынуждены покинуть город из-за российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет, об этом заявил оккупационный "глава" Мариуполя Антон Кольцов.

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По словам Кольцова, оккупационная администрация не будет требовать освобождения жилья от нескольких категорий людей, которые заселились туда без соответствующих документов.

Среди них – лица, стоящие в очереди на жилье, не имеющие другого места для проживания и ожидающие отремонтированную квартиру, близкие родственники владельцев жилья, а также люди с инвалидностью I или II группы.

Отдельно в перечень включили так называемых ветеранов боевых действий — российских военных, находящихся в Мариуполе.

В то же время людей, которые самовольно заселились в квартиры, но не относятся к категориям, определенным оккупационной администрацией, будут обязывать освободить жилье.

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Как оккупанты присваивают жилье мариупольцев

Речь идет о квартирах украинцев, покинувших Мариуполь из-за российского вторжения. Оккупационные власти признают такую недвижимость "бесхозной", после чего переводят ее в так называемый муниципальный жилищный фонд.

По данным BBC, с 2024 года российские власти на временно оккупированных территориях конфисковали или определили для конфискации более 34 тысяч объектов недвижимости, принадлежащих гражданам Украины.

Более 14 тысяч таких объектов расположены в Мариуполе.

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