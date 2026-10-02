Оккупанты разрешили российским военным заселяться в отобранные у украинцев квартиры в Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе российским военным разрешили оставаться в квартирах, в которые они заселились без соответствующих документов. Речь идет, в частности, о жилье украинцев, которые были вынуждены покинуть город из-за российского вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет, об этом заявил оккупационный "глава" Мариуполя Антон Кольцов.
По словам Кольцова, оккупационная администрация не будет требовать освобождения жилья от нескольких категорий людей, которые заселились туда без соответствующих документов.
Среди них – лица, стоящие в очереди на жилье, не имеющие другого места для проживания и ожидающие отремонтированную квартиру, близкие родственники владельцев жилья, а также люди с инвалидностью I или II группы.
Отдельно в перечень включили так называемых ветеранов боевых действий — российских военных, находящихся в Мариуполе.
В то же время людей, которые самовольно заселились в квартиры, но не относятся к категориям, определенным оккупационной администрацией, будут обязывать освободить жилье.
Как оккупанты присваивают жилье мариупольцев
Речь идет о квартирах украинцев, покинувших Мариуполь из-за российского вторжения. Оккупационные власти признают такую недвижимость "бесхозной", после чего переводят ее в так называемый муниципальный жилищный фонд.
По данным BBC, с 2024 года российские власти на временно оккупированных территориях конфисковали или определили для конфискации более 34 тысяч объектов недвижимости, принадлежащих гражданам Украины.
Более 14 тысяч таких объектов расположены в Мариуполе.
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