Окупанти дозволили російським військовим заселятися у відібрані в українців квартири в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі російським військовим дозволили залишатися у квартирах, до яких вони заселилися без відповідних документів. Йдеться, зокрема, про житло українців, які були змушені залишити місто через російське вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду, про це заявив окупаційний "очільник" Маріуполя Антон Кольцов.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Кольцова, окупаційна адміністрація не вимагатиме звільняти житло від кількох категорій людей, які заселилися туди без відповідних документів.

Серед них – особи, які перебувають у черзі на житло, не мають іншого місця для проживання та очікують на відремонтовану квартиру, близькі родичі власників житла, а також люди з інвалідністю I або II групи.

Окремо до переліку внесли так званих ветеранів бойових дій – російських військових, які перебувають у Маріуполі.

Водночас людей, які самовільно заселилися до квартир, але не належать до визначених окупаційною адміністрацією категорій, зобов’язуватимуть звільнити житло.

Також читайте: В окупованому Маріуполі продажі квартир у новобудовах зросли на 230% за рік: за липень продали 305 помешкань

Як окупанти привласнюють житло маріупольців

Йдеться про квартири українців, які залишили Маріуполь через російське вторгнення. Окупаційна влада визнає таку нерухомість "безхазяйною", після чого переводить її до так званого муніципального житлового фонду.

За даними BBC, з 2024 року російська влада на тимчасово окупованих територіях конфіскувала або визначила для конфіскації понад 34 тисячі об’єктів нерухомості, що належать громадянам України.

Понад 14 тисяч таких об’єктів розташовані у Маріуполі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують нові знесення будинків у Маріуполі: мешканців попереджають про виселення, - Центр вивчення окупації