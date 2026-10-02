Обещал оформить мужчине бронирование через "критически важное" предприятие: адвокату сообщили о подозрении

В Киеве адвокату сообщили о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, он за 15 тысяч долларов обещал военнообязанному фиктивное трудоустройство на предприятии жизненно важной отрасли и последующее освобождение от мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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В марте 2026 года к адвокату обратился военнообязанный мужчина, которому требовалась юридическая консультация относительно законных способов получения отсрочки от службы.

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Однако, по данным следствия, адвокат предложил ему схемы фиктивного трудоустройства. Сначала за 7 500$ он предлагал оформить мужчину учредителем предприятия, имеющего статус критически важного, после чего, по словам адвоката, тот получит отсрочку сроком на один год.



В дальнейшем в качестве предоплаты за такое "оформление" подозреваемый получил 2 000$. Однако в течение нескольких месяцев что-то не складывалось - адвокат менял сроки выполнения договоренностей и сообщал о различных обстоятельствах, которые якобы препятствовали оформлению необходимых документов.



Поэтому впоследствии он предложил клиенту трудоустройство на одном из предприятий, имеющих статус критически важного, с последующим освобождением от мобилизации. Впрочем, за такую помощь нужно было доплатить еще 13 000$.



Адвоката задержали во время получения денег.



Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры ему было предъявлено подозрение в пособничестве в получении должностным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством такой выгоды.





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