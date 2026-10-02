Обіцяв оформити чоловікові бронювання через "критично важливе" підприємство: адвокату повідомили про підозру

У Києві адвокату повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, він за $15 тисяч обіцяв військовозобов’язаному фіктивне працевлаштування на критично важливому підприємстві та подальше бронювання від мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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У березні 2026 року до адвоката звернувся військовозобов’язаний чоловік, який потребував юридичної консультації щодо законних способів отримання відстрочки від служби.

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Втім, за даними слідства, адвокат запропонував йому схеми фіктивного працевлаштування. Спочатку за 7 500$ він пропонував оформити чоловіка засновником підприємства, що має статус критично важливого, після чого, зі слів адвоката, той отримає бронювання строком на один рік.



В подальшому, як передплату за таке "оформлення" підозрюваний отримав 2000$. Втім, щось не складалось протягом кількох місяців - адвокат змінював строки виконання домовленостей та повідомляв про різні обставини, які нібито перешкоджали оформленню необхідних документів.



Тож згодом він запропонував клієнту працевлаштування на одному з підприємств, що має статус критично важливого, з подальшим бронюванням від мобілізації. Втім, за таку допомогу потрібно було доплатити ще 13 000$.



Адвоката затримали під час одержання грошей.



За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури йому повідомлено про підозру у пособництві в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням такої вигоди.





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