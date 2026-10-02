Обіцяв оформити чоловікові бронювання через "критично важливе" підприємство: адвокату повідомили про підозру
У Києві адвокату повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, він за $15 тисяч обіцяв військовозобов’язаному фіктивне працевлаштування на критично важливому підприємстві та подальше бронювання від мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
У березні 2026 року до адвоката звернувся військовозобов’язаний чоловік, який потребував юридичної консультації щодо законних способів отримання відстрочки від служби.
Втім, за даними слідства, адвокат запропонував йому схеми фіктивного працевлаштування. Спочатку за 7 500$ він пропонував оформити чоловіка засновником підприємства, що має статус критично важливого, після чого, зі слів адвоката, той отримає бронювання строком на один рік.
В подальшому, як передплату за таке "оформлення" підозрюваний отримав 2000$. Втім, щось не складалось протягом кількох місяців - адвокат змінював строки виконання домовленостей та повідомляв про різні обставини, які нібито перешкоджали оформленню необхідних документів.
Тож згодом він запропонував клієнту працевлаштування на одному з підприємств, що має статус критично важливого, з подальшим бронюванням від мобілізації. Втім, за таку допомогу потрібно було доплатити ще 13 000$.
Адвоката затримали під час одержання грошей.
За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури йому повідомлено про підозру у пособництві в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням такої вигоди.
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