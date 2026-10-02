Удар по нефтяной инфраструктуре РФ: ГУР заявило о поражении НПЗ в Волгограде и станции "Самара"

Операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины в рамках совместной операции deepstrike с Силами обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО.

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2 октября 2026 года операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины в рамках совместной с другими подразделениями Сил обороны Украины операции deepstrike нанесли удар по НПЗ в Волгограде на территории России.



Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" — один из ключевых объектов топливно-энергетического комплекса государства-агрессора, который питает преступную войну против Украины. В результате удара по НПЗ возник масштабный пожар, который виден за десятки километров.

Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" — один из ключевых объектов топливно-энергетического комплекса государства-агрессора, который питает преступную войну против Украины. В результате удара по НПЗ возник масштабный пожар, который виден за десятки километров. Кроме того, специалисты ГУР и Сил обороны Украины нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" — одному из узловых объектов трубопроводной транспортировки и хранения российской нефти и нефтепродуктов.

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