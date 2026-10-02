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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Удар по нафтовій інфраструктурі РФ: ГУР заявило про ураження НПЗ у Волгограді та станції "Самара"

ГУР атакувало НПЗ у Волгоград

Оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України у складі спільної deepstrike-операції із Силами оборони уразили нафтопереробний завод у Волгограді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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  • 2 жовтня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України у межах спільної з іншими складовими Сил оборони України deepstrike-операції уразили НПЗ у Волгограді на росії.

    Завод "Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка" — один з ключових об’єктів паливно-енергетичного комплексу держави-агресора, який живить злочинну війну проти України. Унаслідок удару на НПЗ виникла масштабна пожежа, яку видно за десятки кілометрів.
  • Крім того, майстри ГУР та Сил оборони України уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" — один із вузлових об'єктів трубопровідного транспортування та зберігання російських нафти й нафтопродуктів.

Читайте: Україна завдала ударів по нафтових об’єктах та військовій інфраструктурі РФ, - Зеленський

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Волгоград (66) ГУР (975)
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