И.о. генпрокурора Ковальский встретился с представителями бизнеса: обсудили проблемы во взаимодействии с правоохранительными органами

И.о. генерального прокурора Антон Ковальский встретился с представителями Американской торговой палаты в Украине, Федерации работодателей Украины, Европейской бизнес-ассоциации и Украинского совета бизнеса.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Во время встречи обсуждались вопросы, волнующие бизнес во взаимодействии с правоохранительной системой.

"Для меня было важно услышать, что портал "Стоп Тиск" работает и предприниматели видят в нем действенный инструмент. Также есть четкий запрос на открытую коммуникацию с Офисом Генерального прокурора, ведь без прямого диалога сложно увидеть проблемы так, как их видит сам бизнес", — отметил Ковальский.

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Что обсуждали?

По словам и.о. генпрокурора, среди обсуждавшихся вопросов — обоснованность проведения неотложных обысков, изъятия и ареста имущества, когда в результате этого практически блокируется работа предприятия.

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"В то же время бизнес отметил, что за последний год таких случаев стало значительно меньше.

Прокуроры должны и в дальнейшем тщательно оценивать основания для применения соответствующих мер. Подход здесь один: если есть достаточные доказательства, то должны быть соответствующие процессуальные решения.

Если оснований нет – уголовное производство не должно становиться способом давления на предприятие", – рассказал Ковальский.

Также стороны обсуждали коммуникацию правоохранительных органов.

"Преждевременные или некорректные сообщения на официальных ресурсах могут нанести компании репутационный ущерб еще до принятия окончательных процессуальных решений. Этот вопрос мы вынесем на обсуждение межведомственной рабочей группы в рамках реализации Единой коммуникационной стратегии органов правопорядка и прокуратуры", — пояснил и.о. генпрокурора.

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Кроме того, бизнес обратил внимание на рост нелегального рынка подакцизных товаров, прежде всего сигарет и жидкостей для электронных сигарет.

"От этого теряет и бюджет, и честный бизнес, который платит налоги и работает по правилам. Договорились более активно прорабатывать эти вопросы в рамках межведомственной рабочей группы и в ходе координации деятельности правоохранительных органов.

Такие встречи важны, потому что дают возможность переходить от проблем к конкретным решениям. Поэтому будем продолжать то, что уже работает, и совершенствовать то, где видим проблемы", — подытожил Ковальский.

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