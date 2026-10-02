В.о. генпрокурора Ковальський зустрівся з бізнесом: обговорили проблеми у взаємодії з правоохоронцями

В.о. генпрокурора Антон Ковальський зустрівся із представниками Американської торговельної палати в Україні, Федерації роботодавців України, Європейської Бізнес Асоціації та Української Ради Бізнесу.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час зустрічі обговорювали те, що хвилює бізнес у взаємодії з правоохоронною системою.

"Для мене важливо було почути, що портал "Стоп Тиск" працює і підприємці бачать у ньому дієвий інструмент. Так само є чіткий запит на відкриту комунікацію з Офісом Генерального прокурора, бо без прямого діалогу складно побачити проблеми так, як їх бачить сам бізнес", - зазначив Ковальський.

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Що обговорювали?

За словами в.о. генпрокурора, серед питань, які обговорювали, - обґрунтованість проведення невідкладних обшуків, вилучення та арешт майна, коли внаслідок цього майже блокується робота підприємства.

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"Водночас бізнес відзначив, що протягом останнього року таких випадків стало значно менше.

Прокурори мають і надалі ретельно оцінювати підстави для застосування відповідних заходів. Підхід тут один: якщо є достатні докази тоді мають бути відповідні процесуальні рішення.

Якщо підстав немає – кримінальне провадження не повинно ставати способом тиску на підприємство", - розповів Ковальський.

Також сторони обговорювали комунікацію правоохоронних органів.

"Передчасні або некоректні повідомлення на офіційних ресурсах можуть завдати компанії репутаційної шкоди ще до прийняття остаточних процесуальних рішень. Це питання винесемо на обговорення міжвідомчої робочої групи в межах реалізації Єдиної комунікаційної стратегії органів правопорядку та прокуратури", - пояснив в.о. генпрокурора.

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Також бізнес звернув увагу на зростання нелегального ринку підакцизних товарів, насамперед сигарет і рідин для електронних сигарет.

"Від цього втрачає і бюджет, і чесний бізнес, який платить податки та працює за правилами. Домовилися активніше опрацьовувати ці питання в межах міжвідомчої робочої групи та під час координації діяльності правоохоронних органів.

Такі зустрічі важливі, бо дають можливість переходити від проблем до конкретних рішень. Тому будемо продовжувати те, що вже працює, і вдосконалювати те, де бачимо проблеми", - підсумував Ковальський.

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