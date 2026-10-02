Зеленский подписал закон об участии Украины в Европейском оборонном фонде

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Европейским союзом об участии Украины в Европейском оборонном фонде. Это должно углубить сотрудничество украинского и европейского оборонно-промышленных комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о подписании закона свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады Украины.

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Участие в Европейском оборонном фонде позволит украинским компаниям присоединяться к совместным с европейскими партнерами проектам в сфере оборонных исследований, разработки и производства продукции и технологий.

Ожидается, что это также будет способствовать наращиванию инновационного и производственного потенциала украинского оборонно-промышленного комплекса.

Европейский оборонный фонд является инструментом ЕС, предназначенным для поддержки совместных оборонных исследований и разработок, а также укрепления европейской оборонной технологической и промышленной базы.

Верховная Рада ратифицировала соглашение об участии Украины в Европейском оборонном фонде 16 сентября. Законопроект №0390 был внесен Президентом Украины.

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