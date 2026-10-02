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Зеленський підписав закон про участь України в Європейському оборонному фонді

Україна долучається до Європейського оборонного фонду – Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом щодо участі України в Європейському оборонному фонді. Це має поглибити співпрацю українського та європейського оборонно-промислових комплексів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про підписання закону свідчать дані на сайті Верховної Ради України.

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Участь у Європейському оборонному фонді дасть змогу українським компаніям долучатися до спільних з європейськими партнерами проєктів у сфері оборонних досліджень, розробки та виробництва продукції й технологій.

Очікується, що це також сприятиме нарощуванню інноваційного та виробничого потенціалу українського оборонно-промислового комплексу.

Європейський оборонний фонд є інструментом ЄС, призначеним для підтримки спільних оборонних досліджень і розробок та зміцнення європейської оборонної технологічної й промислової бази.

Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України в Європейському оборонному фонді 16 вересня. Законопроєкт №0390 був внесений Президентом України. 

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