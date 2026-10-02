Защитница Ева Смирнова (Юнга), потерявшая на войне мужа, родила сына. ФОТОРЕПОРТАЖ
Военнослужащая Ева Смирнова (Юнга) родила сына Евгения. Ее муж Даниил Смирнов (Серфер), служивший в Международном легионе ГУР Минобороны, погиб в начале сентября.
Об этом сообщила жена отца Серфера в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
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"Евгений Данилович aka mini-Surfer", — написала она.
Ева (Юнга) и Даниил (Серфер)
Пара познакомилась на войне. Ева — оператор FPV-дронов подразделения бригады "Рубеж". Она решила встать на защиту страны, когда ей исполнилось 18.
Ева и Даниил познакомились на войне.
Даниил (Серфер) проходил службу в Международном легионе Главного управления разведки. Ранее он был командиром штурмовой группы 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.
Впоследствии он получил ранение и после реабилитации вернулся на службу в Международный легион ГУР
С Даниилом Смирновым простились в Киеве 3 сентября 2026 года.
Интервью с Евой (Юнгой) для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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