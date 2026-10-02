Захисниця Єва Смирнова (Юнга), яка на війні втратила чоловіка, народила сина. ФОТОрепортаж
Військова Єва Смирнова (Юнга) народила сина Євгена. Її чоловік Данило Смирнов (Серфер), який служив у Міжнародному легіоні ГУР МО, загинув на початку вересня.
Про це повідомила дружина батька Серфера в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Євген Даниілович aka mini-Surfer", - написала вона.
Єва (Юнга) та Даниїл (Серфер)
Пара познайомилася на війні. Єва - операторка FPV-дронів підрозділу бригади "Рубіж". Вона вирішила стати на захист країни, коли їй виповнилося 18.
Єва з Даниїлом познайомилися на війні.
Даниїл (Серфер) проходив службу у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки. Раніше він був командиром штурмової групи 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.
Згодом він дістав поранення та після реабілітації повернувся на службу в Міжнародний легіон ГУР
Із Даниїлом Смирновим попрощалися у Києві 3 вересня 2026 року.
Інтерв'ю з Євою (Юнгою) для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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