Захисниця Єва Смирнова (Юнга), яка на війні втратила чоловіка, народила сина. ФОТОрепортаж

Військова Єва Смирнова (Юнга) народила сина Євгена. Її чоловік Данило Смирнов (Серфер), який служив у Міжнародному легіоні ГУР МО, загинув на початку вересня.

Про це повідомила дружина батька Серфера в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Євген Даниілович aka mini-Surfer", - написала вона.







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Єва (Юнга) та Даниїл (Серфер)

Пара познайомилася на війні. Єва - операторка FPV-дронів підрозділу бригади "Рубіж". Вона вирішила стати на захист країни, коли їй виповнилося 18.

Єва з Даниїлом познайомилися на війні.

Даниїл (Серфер) проходив службу у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки. Раніше він був командиром штурмової групи 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

Згодом він дістав поранення та після реабілітації повернувся на службу в Міжнародний легіон ГУР

Із Даниїлом Смирновим попрощалися у Києві 3 вересня 2026 року.

Інтерв'ю з Євою (Юнгою) для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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