Швейцария выделит более 145 млн евро на восстановление Украины: поддержку получат восемь проектов
Швейцария выделит 135 млн швейцарских франков — более 145 млн евро — на реализацию восьми проектов по восстановлению Украины. Они будут касаться энергетики, общественного транспорта и водоснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 2 октября сообщил Федеральный совет Швейцарии.
По данным швейцарского правительства, проекты были отобраны по результатам конкурсного отбора среди компаний Швейцарии, имеющих филиалы в Украине. Окончательное решение принималось в сотрудничестве с украинским правительством и с учетом актуальных потребностей страны.
Компании-победители должны самостоятельно профинансировать не менее 10% расходов на реализацию своих проектов.
"Эти проекты также должны способствовать сохранению и созданию рабочих мест, а также повышению квалификации местных специалистов благодаря целенаправленному обучению и швейцарскому опыту", - отметили в Федеральном совете.
Кроме того, в швейцарском правительстве рассчитывают, что реализация проектов позволит компаниям страны укрепить свою деятельность и партнерские отношения в Украине.
Швейцария уже финансирует в Украине проекты своих компаний, направленные на повышение устойчивости. Новое решение Федерального совета предусматривает поддержку еще восьми проектов.
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