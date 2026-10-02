Швейцарія виділить понад 145 млн євро на відбудову України: підтримають вісім проєктів

Швейцарія спрямує 135 млн швейцарських франків – понад 145 млн євро – на реалізацію восьми проєктів з відбудови України. Вони охоплюватимуть енергетику, громадський транспорт та водопостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 2 жовтня повідомила Федеральна рада Швейцарії.

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За даними швейцарського уряду, проєкти відібрали за результатами конкурсного відбору серед компаній Швейцарії, які мають філії в Україні. Остаточне рішення ухвалювали у співпраці з українським урядом та з урахуванням актуальних потреб країни.

Компанії-переможці повинні самостійно профінансувати щонайменше 10% витрат на реалізацію своїх проєктів.

"Ці проєкти також мають сприяти збереженню та створенню робочих місць, а також підвищенню кваліфікації місцевих фахівців завдяки цілеспрямованому навчанню та швейцарському досвіду", – зазначили у Федеральній раді.

Крім того, у швейцарському уряді розраховують, що реалізація проєктів дасть змогу компаніям країни зміцнити свою діяльність та партнерські відносини в Україні.

Швейцарія вже фінансує в Україні проєкти своїх компаній, спрямовані на підвищення стійкості. Нове рішення Федеральної ради передбачає підтримку ще восьми проєктів.

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