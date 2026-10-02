Япония ввела новые санкции против России: под ограничениями оказались 33 компании и 9 человек

2 октября правительство Японии ввело новый пакет санкций против России в связи с войной против Украины. Ограничения предусматривают замораживание активов 33 российских компаний и девяти физических лиц, запрет на экспорт в адрес четырёх иностранных компаний и ограничение операций с 35 судами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте МИД Японии.

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Что предусматривают новые санкции

Согласно решению японского правительства, санкции предусматривают замораживание активов 33 российских компаний и девяти физических лиц.

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Как отмечается, для лиц и организаций, подпадающих под санкции, вводится разрешительный режим для платежей, а также капитальных операций, в частности договоров банковского депозита, траста и займа средств.

Отдельно Япония запретила экспорт в четыре определённые иностранные компании из Турции и ОАЭ, которые не зарегистрированы в России или Беларуси.

Также Токио ввело ограничения в отношении 35 судов теневого флота. Для них оказание услуг и проведение финансовых операций, связанных с покупкой, продажей, арендой или фрахтованием, будет осуществляться только с разрешения.

Новые ограничения применяются к исполнению обязательств и оказанию услуг с 2 октября 2026 года. При этом они не распространяются на обязательства по договорам, заключенным до этой даты, если их исполнение или оказание услуг по ним произойдет до 1 ноября 2026 года.

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