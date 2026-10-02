Японія запровадила нові санкції проти Росії: під обмеженнями 33 компанії та 9 осіб

Уряд Японії 2 жовтня запровадив новий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з війною проти України. Обмеження передбачають замороження активів 33 російських компаній і дев’яти фізичних осіб, заборону експорту до чотирьох іноземних компаній та обмеження операцій із 35 суднами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МЗС Японії.

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Що передбачають нові санкції

Згідно з рішенням японського уряду, санкції передбачають замороження активів 33 російських компаній та дев’яти фізичних осіб.

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Як зазначається, для підсанкційних осіб та організацій запроваджується дозвільний режим для платежів, а також капітальних операцій, зокрема договорів банківського депозиту, трасту та позики коштів.

Окремо Японія заборонила експорт до чотирьох визначених іноземних компаній із Туреччини та ОАЕ, які не зареєстровані в Росії чи Білорусі.

Також Токіо запровадив обмеження щодо 35 суден тіньового флоту. Для них надання послуг та проведення фінансових операцій, пов’язаних із купівлею, продажем, орендою або фрахтуванням, здійснюватиметься лише з дозволу.

Нові обмеження застосовуються до виконання зобов’язань та надання послуг із 2 жовтня 2026 року. Водночас вони не поширюються на зобов’язання за договорами, укладеними до цієї дати, якщо їх виконання або надання послуг за ними відбудеться до 1 листопада 2026 року.

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