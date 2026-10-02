В субботу отключений света в Украине не планируется, — "Укрэнерго"

В субботу, 3 октября, в Украине не планируется вводить меры по ограничению потребления электроэнергии. В то же время граждан призывают переносить использование мощных электроприборов на дневное время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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"Завтра, в субботу, применение ограничительных мер не планируется", — отметили в компании.

При этом в "Укрэнерго" рекомендуют пользоваться мощными электроприборами в период с 10:00 до 16:00.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться вследствие российских обстрелов.

Украинцев призывают следить за актуальными сообщениями на официальных страницах "Укрэнерго" и соответствующих облэнерго.

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