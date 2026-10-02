В субботу отключений света в Украине не планируется, — "Укрэнерго"
В субботу, 3 октября, в Украине не планируется вводить меры по ограничению потребления электроэнергии. В то же время граждан призывают переносить использование мощных электроприборов на дневное время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"Завтра, в субботу, применение ограничительных мер не планируется", — отметили в компании.
При этом в "Укрэнерго" рекомендуют пользоваться мощными электроприборами в период с 10:00 до 16:00.
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться вследствие российских обстрелов.
Украинцев призывают следить за актуальными сообщениями на официальных страницах "Укрэнерго" и соответствующих облэнерго.
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