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Новини Відключення електроенергії
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У суботу відключень світла в Україні не планують, - Укренерго

Укренерго не прогнозує обмежень споживання електроенергії 3 жовтня

У суботу, 3 жовтня, в Україні не планують застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. Водночас громадян закликають переносити використання потужних електроприладів на денні години.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

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"Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження не планується", – зазначили в компанії.

Водночас в Укренерго рекомендують користуватися потужними електроприладами у період із 10:00 до 16:00.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися внаслідок російських обстрілів.

Українців закликають стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках Укренерго та відповідних обленерго.

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