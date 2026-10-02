У суботу відключень світла в Україні не планують, - Укренерго

У суботу, 3 жовтня, в Україні не планують застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. Водночас громадян закликають переносити використання потужних електроприладів на денні години.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження не планується", – зазначили в компанії.

Водночас в Укренерго рекомендують користуватися потужними електроприладами у період із 10:00 до 16:00.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися внаслідок російських обстрілів.

Українців закликають стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках Укренерго та відповідних обленерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" посилить захист об’єктів енергосистеми та створить резерв обладнання, - Шмигаль