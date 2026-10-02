250 российских пленных. Новая украинская баллистика. Заявления Путина | Ромалийская. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Обзор главных новостей последних дней в выпуске Ирины Ромалийской на канале "Бутусов Плюс". В центре внимания — операция "Вивальди", взятие в плен 250 российских оккупантов, успехи Украины в создании собственной баллистической ракеты и очередной поток угроз от Путина на "Валдае".

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