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Новини Операція Вівальді
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250 російських полонених. Нова українська балістика. Заяви Путіна | Ромалійська. ВIДЕО

Огляд головних новин останніх днів у випуску Ірини Ромалійської на каналі "Бутусов Плюс". У центрі уваги — операція "Вівальді", взяття в полон 250 російських окупантів, успіхи України у створенні власної балістичної ракети та черговий потік погроз від Путіна на "Валдаї".

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Бутусов Юрій (3751) Ромалійська Ірина (409) Бутусов Плюс (105)
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