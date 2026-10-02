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250 російських полонених. Нова українська балістика. Заяви Путіна | Ромалійська. ВIДЕО
Огляд головних новин останніх днів у випуску Ірини Ромалійської на каналі "Бутусов Плюс". У центрі уваги — операція "Вівальді", взяття в полон 250 російських окупантів, успіхи України у створенні власної балістичної ракети та черговий потік погроз від Путіна на "Валдаї".
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