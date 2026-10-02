Білецький поговорив із полоненими росіянами: "Ви витягнули щасливий квиток. Через два місяці для ваших тут буде пекло". ВIДЕО

Командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький поспілкувався з російськими військовополоненими, захопленими бійцями корпусу під час наступальної операції "Вівальді".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за три сезони операції українські воїни взяли в полон близько 250 військовослужбовців РФ із різних підрозділів 20-ї загальновійськової армії.

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Серед полонених є військові 237-го та 59-го танкових, 488-го, 283-го і 1220-го мотострілецьких полків, підрозділу "Чорна мамба" та інших російських формувань. За даними Третього корпусу, окупанти здавалися в полон цілими підрозділами, зокрема разом з офіцерами.

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Під час розмови з Білецьким полонені розповіли про втрати, голод, відсутність евакуації поранених та накази російського командування, які фактично прирікали військових на загибель.

"Вариантов откатиться не было. Ну, тупо на стирание послали", - розповів один із полонених.

Інший росіянин заявив, що з усієї його групи до визначеної командуванням точки зміг дістатися лише він. Один із полонених, за даними корпусу, за пів року втратив близько 60 кілограмів, а інші розповіли, що провели 20 днів без нормального забезпечення їжею та водою.

У Третьому армійському корпусі зазначають, що останнім часом у полон потрапляють не лише російські піхотинці, а й оператори БпЛА, мінометники, фахівці РЕБ та військовослужбовці інших спеціальностей.

"Ви витягнули щасливий квиток. Через два місяці для ваших тут буде пекло", - звернувся Білецький до російських військовополонених.

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