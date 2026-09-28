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Новини Операція Вівальді
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Операція "Вівальді": деокуповано ще 51 км², у полон взято понад 250 рашистів, - Білецький. ВIДЕО

Воїни Третього армійського корпусу деокупували Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою.

Про це повідомив командир 3 АК, бригадний генерал Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Російські окупанти втратили 2 тисячі військових, а понад 250 рашистів було взято у полон.

"Ми повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій - 176 км².

Головною ціллю третього сезону "Вівальді" стало Нове - ключовий хаб противника на плацдармі. Хто контролює висоти довкола цього населеного пункту, той і володіє ініціативою на плацдармі",- розповів командир Третього армійського корпусу Білецький.

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За його словами, росіяни були переконані, що основним напрямком удару є Шандриголове - Зелена Долина.

"Це змусило його (ворога. - Ред.) безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового", - пояснив він.

Для прориву оборони РФ 3-й АК використав власний винахід — радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.

Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, артилеристами.

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Автор: 

Донецька область (11895) Білецький Андрій (273) Краматорський район (1543) Третій армійський корпус (183)
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Топ коментарі
+14
Це круто! Дякую!
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28.09.2026 10:25 Відповісти
+8
Якому народу? Конкретніше, лайножер...
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28.09.2026 10:27 Відповісти
+8
Чудова робота , Дякуємо хлопці. Слава ЗСУ !
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28.09.2026 10:49 Відповісти

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