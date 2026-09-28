Операция "Вивальди": деоккупировано еще 51 км², всего - 176 км² с начала наступления, - Белецкий. ВИДЕО
Воины Третьего армейского корпуса освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.
Об этом сообщил командир 3 АК, бригадный генерал Андрей Билецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
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Российские оккупанты потеряли 2 тысячи военных, а более 250 рашистов были взяты в плен.
"Мы вернули еще 51 км² украинской земли, а с начала наступательных действий — 176 км².
Главной целью третьего сезона "Вивальди" стало Новое — ключевой узел противника на плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг этого населенного пункта, тот и владеет инициативой на плацдарме", — рассказал командир Третьего армейского корпуса Билецкий.
По его словам, россияне были убеждены, что основным направлением удара является Шандриголово — Зеленая Долина.
"Это заставило его (врага. — Ред.) бессмысленно сжечь свои резервы в контратаках именно на этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, который был сосредоточен на взятии Нового", — пояснил он.
Для прорыва обороны РФ 3-й АК использовал собственное изобретение — советские БТР-60, превращенные в роботизированные комплексы-камикадзе. Ими взорвали самые прочные укрепления врага.
Россияне сдавались в плен целыми подразделениями вместе с офицерами, пилотами, артиллеристами.
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