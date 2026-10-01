Дрони не встигали злетіти, а піхота - втекти: бійці 3-ї ОШБ нищать окупантів, гармати та БпЛА біля Нового на Донеччині під час операції "Вівальді". ВIДЕО

Оператори FPV-дронів Третьої окремої штурмової бригади завдали серії ударів по російських окупантах, артилерії та замаскованих безпілотниках противника поблизу населеного пункту Нове на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи українські воїни опублікували у мережі.

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Атаки здійснювалися під час операції "Вівальді". Оператори дронів вистежували російську піхоту та завдавали ударів по окупантах, які намагалися пересуватися та ховатися на позиціях.

Також цілями українських FPV стали замасковані квадрокоптери противника. У Третій штурмовій зазначають, що частину ворожих безпілотників вдалося знищити ще до того, як росіяни встигли підняти їх у повітря.

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Крім того, українські воїни виявили та атакували артилерійські гармати російських військ.

"Дрони ворога не встигають злетіти, а піхота - втекти", - прокоментували результати бойової роботи у Третій штурмовій бригаді.

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