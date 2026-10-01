Дроны не успевали взлетать, а пехота - убежать: бойцы 3-й ОШБ уничтожают оккупантов, орудия и БпЛА возле Нового на Донетчине во время операции "Вивальди". ВИДЕО
Операторы FPV-дронов Третьей отдельной штурмовой бригады нанесли серию ударов по российским оккупантам, артиллерии и замаскированным беспилотникам противника вблизи населенного пункта Новое в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий украинские военные опубликовали в сети.
Атаки проводились в ходе операции "Вивальди". Операторы дронов выслеживали российскую пехоту и наносили удары по оккупантам, которые пытались передвигаться и скрываться на позициях.
Также целями украинских FPV стали замаскированные квадрокоптеры противника. В Третьей штурмовой отмечают, что часть вражеских беспилотников удалось уничтожить еще до того, как россияне успели поднять их в воздух.
Кроме того, украинские воины обнаружили и атаковали артиллерийские орудия российских войск.
"Дроны врага не успевают взлетать, а пехота — убежать", — прокомментировали результаты боевой работы в Третьей штурмовой бригаде.
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