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Новости Операция Вивальди
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Дроны не успевали взлетать, а пехота - убежать: бойцы 3-й ОШБ уничтожают оккупантов, орудия и БпЛА возле Нового на Донетчине во время операции "Вивальди". ВИДЕО

Операторы FPV-дронов Третьей отдельной штурмовой бригады нанесли серию ударов по российским оккупантам, артиллерии и замаскированным беспилотникам противника вблизи населенного пункта Новое в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий украинские военные опубликовали в сети.

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Атаки проводились в ходе операции "Вивальди". Операторы дронов выслеживали российскую пехоту и наносили удары по оккупантам, которые пытались передвигаться и скрываться на позициях.

Также целями украинских FPV стали замаскированные квадрокоптеры противника. В Третьей штурмовой отмечают, что часть вражеских беспилотников удалось уничтожить еще до того, как россияне успели поднять их в воздух.

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Кроме того, украинские воины обнаружили и атаковали артиллерийские орудия российских войск.

"Дроны врага не успевают взлетать, а пехота — убежать", — прокомментировали результаты боевой работы в Третьей штурмовой бригаде.

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Автор: 

армия РФ (24357) Донецкая область (13276) дроны (8291) 3-я Отдельная штурмовая бригада (502)
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