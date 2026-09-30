РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15160 посетителей онлайн
Новости Операция Вивальди
882 14

Операция "Вивальди": Зеленский встретился с бойцами полка беспилотных систем Kraken. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с бойцами 21-го отдельного полка беспилотных систем Kraken, участвующими в операции "Вивальди".

Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем говорили

В частности, Зеленский обсудил с военными потребности полка, участие в операциях, расширение беспилотной составляющей войск, развитие направления НРК, обеспечение экипажей необходимой техникой, распределение "еБаллов".

Награждение военных

Президент наградил защитников 21-го полка, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 25-го отдельного противотанкового батальона за участие в операции "Вивальди".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил воинов, проводящих операцию "Вивальди": деоккупировано более 125 кв. км территории. ВИДЕО

"Благодарю за защиту Украины, за очень успешную операцию. За смелость, героизм, за правильный результат, который приближает наше государство к справедливости. А справедливость — это победа над рашистами. Благодарю за службу", — отметил Зеленский.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на пункте управления 3-го армейского корпуса встретился с военными, осуществляющими операцию "Вивальди", в частности, провел встречу с командиром Андреем Билецким.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция "Вивальди": деоккупировано ещё 51 км², в плен взято более 250 рашистов, — Билецкий. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (26011) Kraken (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Зеля мародер і зрадник
показать весь комментарий
30.09.2026 20:22 Ответить
+5
Бідосик і до Вівальді дістався. Зараз про план 4-го сезона дізнається весь світ.
показать весь комментарий
30.09.2026 20:23 Ответить
+2
Де перемога, шукай там Зелю. Де балістика прилітає та шахед, там Зелю не шукай. П.С. Що реально дасть Вівалдя, скількі наших життів вона коштує, побачімо. Потужний Курськ, контрнаступи вже проходили.
показать весь комментарий
30.09.2026 20:24 Ответить

Загрузка...

 
 