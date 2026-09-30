Операция "Вивальди": Зеленский встретился с бойцами полка беспилотных систем Kraken. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с бойцами 21-го отдельного полка беспилотных систем Kraken, участвующими в операции "Вивальди".
Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили
В частности, Зеленский обсудил с военными потребности полка, участие в операциях, расширение беспилотной составляющей войск, развитие направления НРК, обеспечение экипажей необходимой техникой, распределение "еБаллов".
Награждение военных
Президент наградил защитников 21-го полка, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 25-го отдельного противотанкового батальона за участие в операции "Вивальди".
"Благодарю за защиту Украины, за очень успешную операцию. За смелость, героизм, за правильный результат, который приближает наше государство к справедливости. А справедливость — это победа над рашистами. Благодарю за службу", — отметил Зеленский.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на пункте управления 3-го армейского корпуса встретился с военными, осуществляющими операцию "Вивальди", в частности, провел встречу с командиром Андреем Билецким.
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