Операция "Вивальди": Зеленский встретился с бойцами полка беспилотных систем Kraken. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с бойцами 21-го отдельного полка беспилотных систем Kraken, участвующими в операции "Вивальди".

Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили

В частности, Зеленский обсудил с военными потребности полка, участие в операциях, расширение беспилотной составляющей войск, развитие направления НРК, обеспечение экипажей необходимой техникой, распределение "еБаллов".

Награждение военных

Президент наградил защитников 21-го полка, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 25-го отдельного противотанкового батальона за участие в операции "Вивальди".

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"Благодарю за защиту Украины, за очень успешную операцию. За смелость, героизм, за правильный результат, который приближает наше государство к справедливости. А справедливость — это победа над рашистами. Благодарю за службу", — отметил Зеленский.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на пункте управления 3-го армейского корпуса встретился с военными, осуществляющими операцию "Вивальди", в частности, провел встречу с командиром Андреем Билецким.

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