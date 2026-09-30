Операція "Вівальді": Зеленський зустрівся з воїнами полку безпілотних систем Kraken. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken, які беруть участь в операції "Вівальді".
Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили
Так, Зеленський обговорив із воїнами потреби полку, участь в операціях, масштабування безпілотної складової війська, розвиток напряму НРК, забезпечення екіпажів необхідною технікою, розподіл "єБалів".
Нагородження військових
Президент нагородив захисників 21-го полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону за участь в операції "Вівальді".
"Дякую за захист України, за дуже успішну операцію. За сміливість, героїзм, за правильний результат, який наближає нашу державу до справедливості. А справедливість – це перемога над рашистами. Дякую за службу", - зазначив Зеленський.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію "Вівальді", зокрема провів зустріч із командиром Андрієм Білецьким.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль