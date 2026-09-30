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Новини Операція Вівальді
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Операція "Вівальді": Зеленський зустрівся з воїнами полку безпілотних систем Kraken. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken, які беруть участь в операції "Вівальді".

Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

Так, Зеленський обговорив із воїнами потреби полку, участь в операціях, масштабування безпілотної складової війська, розвиток напряму НРК, забезпечення екіпажів необхідною технікою, розподіл "єБалів".

Нагородження військових

Президент нагородив захисників 21-го полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону за участь в операції "Вівальді".

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"Дякую за захист України, за дуже успішну операцію. За сміливість, героїзм, за правильний результат, який наближає нашу державу до справедливості. А справедливість – це перемога над рашистами. Дякую за службу", - зазначив Зеленський.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію "Вівальді", зокрема провів зустріч із командиром Андрієм Білецьким.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27165) Kraken (12)
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Топ коментарі
+7
Зеля мародер і зрадник
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30.09.2026 20:22 Відповісти
+5
Бідосик і до Вівальді дістався. Зараз про план 4-го сезона дізнається весь світ.
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30.09.2026 20:23 Відповісти
+2
Де перемога, шукай там Зелю. Де балістика прилітає та шахед, там Зелю не шукай. П.С. Що реально дасть Вівалдя, скількі наших життів вона коштує, побачімо. Потужний Курськ, контрнаступи вже проходили.
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30.09.2026 20:24 Відповісти

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