Билецкий поговорил с пленными россиянами: "Вы вытащили счастливый билет. Через два месяца для вас здесь начнется ад"

Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий пообщался с российскими военнопленными, захваченными бойцами корпуса в ходе наступательной операции "Вивальди".

Как сообщает Цензор.НЕТ, за три сезона операции украинские воины взяли в плен около 250 военнослужащих РФ из различных подразделений 20-й общевойсковой армии.

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Среди пленных есть военные 237-го и 59-го танковых, 488-го, 283-го и 1220-го мотострелковых полков, подразделения "Черная мамба" и других российских формирований. По данным Третьего корпуса, оккупанты сдавались в плен целыми подразделениями, в том числе вместе с офицерами.

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Во время беседы с Билецким пленные рассказали о потерях, голоде, отсутствии эвакуации раненых и приказах российского командования, которые фактически обрекали военных на гибель.

"Вариантов отступить не было. Ну, просто на износ послали", - рассказал один из пленных.

Другой россиянин заявил, что из всей его группы до указанной командованием точки смог добраться только он. Один из пленных, по данным корпуса, за полгода похудел примерно на 60 килограммов, а остальные рассказали, что провели 20 дней без нормального обеспечения едой и водой.

В Третьем армейском корпусе отмечают, что в последнее время в плен попадают не только российские пехотинцы, но и операторы БПЛА, минометчики, специалисты РЭБ и военнослужащие других специальностей.

"Вы вытащили счастливый билет. Через два месяца для вас здесь начнется ад", - обратился Билецкий к российским военнопленным.

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