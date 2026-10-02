Российские FPV-дроны "охотятся" на автомобили газовиков на Донетчине

Российские войска систематически атакуют с помощью FPV-дронов автомобили сотрудников АО "Донецкоблгаз" в Краматорске. Под удары уже попадали транспортные средства начальника местного управления, ремонтной бригады и председателя правления предприятия — во всех случаях люди не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Донецкоблгаз".

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Российский FPV-дрон атаковал автомобиль начальника Краматорского управления по газоснабжению и газификации.

Заметив угрозу, мужчина остановил автомобиль и успел укрыться в ближайшем укрытии. Дрон попал в машину, которая получила значительные повреждения с левой стороны. Сотрудник предприятия не пострадал.

Это уже не первый случай атаки на транспорт газовиков. Ранее российский дрон атаковал автомобиль ремонтной бригады, когда работники предприятия прокладывали подводящий газопровод к котельной больницы. Тогда также обошлось без пострадавших.

Кроме того, 28 сентября под удар FPV-дрона попал автомобиль председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батия, когда он двигался по Краматорску. Машина была повреждена, люди не пострадали.

"Мы видим, что это уже не единичные случаи. Российские FPV-дроны продолжают охотиться на автомобили нашего предприятия", — заявил Батий.

По его словам, несмотря на регулярные атаки, сотрудники предприятия продолжают выполнять свою работу.

"К счастью, во всех этих случаях наши сотрудники остались живы и невредимы. Технику можно отремонтировать или заменить, человеческую жизнь — нет. Несмотря ни на что, предприятие продолжает работать, а наши газовики — выполнять свою работу", — подчеркнул председатель правления.

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