Рашисты нанесли удар FPV-дроном по автобусу в Краматорске: двое пострадавших. ФОТО
Российские оккупанты атаковали рейсовый автобус в Краматорске с помощью FPV-дрона, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщила мэрия, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Удар был нанесен около 7:08.
"Автобус уже находился на маршруте и перевозил пассажиров, когда произошел удар. В результате атаки пострадали два человека.
Российские войска в очередной раз атаковали гражданский транспорт — прямо во время обычного утреннего рейса. Люди ехали по своим делам и не имели никакого отношения к военным целям", — говорится в сообщении.
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