Рашисти вдарили FPV-дроном по автобусу в Краматорську: двоє постраждалих. ФОТО

Російські окупанти атакували FPV-дроном рейсовий автобус у Краматорську, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомила мерія, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Удару було завдано близько 7:08.

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"Автобус уже перебував на маршруті та перевозив пасажирів, коли стався удар. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.



Російські війська вкотре атакували цивільний транспорт — просто під час звичайного ранкового рейсу. Люди їхали у своїх справах, і жодного стосунку до військових цілей не мали", - йдеться в повідомленні.

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