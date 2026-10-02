Рашисти вдарили FPV-дроном по автобусу в Краматорську: двоє постраждалих. ФОТО
Російські окупанти атакували FPV-дроном рейсовий автобус у Краматорську, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомила мерія, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Удару було завдано близько 7:08.
"Автобус уже перебував на маршруті та перевозив пасажирів, коли стався удар. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.
Російські війська вкотре атакували цивільний транспорт — просто під час звичайного ранкового рейсу. Люди їхали у своїх справах, і жодного стосунку до військових цілей не мали", - йдеться в повідомленні.
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