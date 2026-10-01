РФ атакувала регіони України: четверо загиблих і багато поранених. ФОТОрепортаж

У ніч та вранці 1 жовтня російські війська атакували низку областей України дронами, керованими авіабомбами, артилерією та іншими видами озброєння. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, об'єкти інфраструктури та інші цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Миколаївщина: загинув чоловік

У Веснянській громаді Миколаївської області внаслідок ранкової атаки російських БпЛА типу Shahed загинув 50-річний чоловік, повідомив начальник ОВА Георгій Решетілов.

За даними обласної влади, також було знищено трактор.

Сумщина: двоє загиблих і понад десять постраждалих

Протягом доби російські війська здійснили 80 обстрілів по 23 населених пунктах у 12 громадах Сумської області. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах, повідомили в ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу загинули 40-річний та 64-річний чоловіки. Поранення дістали четверо чоловіків віком 49, 65 та 50 років і 76-річна жінка. Ще двоє чоловіків - 43 та 53 років - були травмовані.

До медичного закладу також звернулися дві жінки віком 43 і 66 років та 59-річний чоловік, які зазнали травм 29 вересня внаслідок влучання ворожого дрона.

У Сумській громаді через удари КАБів поранені 52-річний чоловік та жінки віком 84, 83 і 60 років. Травм зазнали також 41-річний чоловік, 76-річна та 71-річна жінки, ще одна 68-річна жінка постраждала. Внаслідок влучання БпЛА поранено 49-річного чоловіка.

Також вночі ворог вдарив КАБом по приватному сектору Сум. Внаслідок атаки травмовані дві жінки — 60-річна та 41-річна. Обох госпіталізували. Пошкоджено близько шести житлових будинків.

Загалом унаслідок російських атак на Сумщині пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоквартирне житло, нежитлові та господарські споруди, автомобілі, трактор та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Запорізький район: троє людей поранені

Упродовж доби російські окупанти завдали 771 удару по 41 населеному пункту Запорізької області, повідомили у поліції області.

Зафіксовано 22 авіаційні удари, 562 атаки БпЛА, три обстріли з РСЗВ та 186 артилерійських ударів.

Унаслідок ворожих атак троє людей дістали поранення. Також надійшло 54 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автомобілів.

Харківщина: вісім постраждалих

Протягом доби російські війська атакували Харків та 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали вісім людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Серед них - 68-річний чоловік у Циркунах, 64-річний чоловік і 63-річна жінка у Слатиному, 61-річна жінка у Дергачах, яка отримала гостру реакцію на стрес, а також чоловіки віком 52 та 45 років, які зазнали поранень на трасі поблизу Масліїв.

У Золочеві поранено 29-річну жінку, а в Ізюмі - 45-річного чоловіка.

Росіяни застосували по області шість ракет, шість КАБів, три БпЛА типу "Герань-2", чотири "Молнії", 14 FPV-дронів та ще 11 безпілотників, тип яких встановлюється.

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Близько 05:15 1 жовтня російські війська завдали удару по Ізюму, попередньо - керованими авіабомбами.

Влучання зафіксували в мікрорайоні Нафтовик. Пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків, легковий автомобіль та будівлі недіючого підприємства.

Наразі відомо про одну постраждалу людину. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Донеччина: поранені п'ятеро людей

За добу російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

У Слов'янську поранено двох людей, пошкоджено автомобіль. У Краматорську поранено трьох людей, пошкоджені приватний будинок, адміністративна будівля та автомобіль.

У Білозерському Покровського району зруйновано два приватні будинки та пошкоджено ще чотири.

У Яковлівці Олександрівської громади пошкоджено 11 приватних будинків, у Степанівці Новодонецької громади - адміністративну будівлю.

Херсонщина: загинула людина, ще четверо поранені

Російські війська минулої доби атакували населені пункти Херсонщини авіацією, дронами та артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Під ударами перебували Херсон та низка населених пунктів області. Росіяни били по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.

Пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду.

Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Росія атакувала Нікопольщину: загинув чоловік

Російські війська вранці 1 жовтня понад 10 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області безпілотниками. Внаслідок ворожого удару загинув 44-річний чоловік, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Противник атакував Нікополь, а також Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади.

Внаслідок атаки загинув 44-річний чоловік.

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