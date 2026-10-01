РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12631 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Украины
392 1

РФ атаковала регионы Украины: четверо погибших и много раненых. ФОТОрепортаж

Ночью и утром 1 октября российские войска атаковали ряд областей Украины с помощью дронов, управляемых авиабомб, артиллерии и других видов вооружения. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые дома, автомобили, объекты инфраструктуры и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Николаевская область: погиб мужчина

В Веснянской громаде Николаевской области в результате утренней атаки российских БпЛА типа Shahed погиб 50-летний мужчина, сообщил начальник ОГА Георгий Решетилов.

По данным областных властей, также был уничтожен трактор.

Сумская область: двое погибших и более десяти пострадавших

За сутки российские войска совершили 80 обстрелов по 23 населенным пунктам в 12 громадах Сумской области. Больше всего атак зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах, сообщили в ОГА.

В Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела погибли 40-летний и 64-летний мужчины. Ранения получили четверо мужчин в возрасте 49, 65 и 50 лет и 76-летняя женщина. Еще двое мужчин — 43 и 53 лет — были травмированы.

Обстрелы Сумской области 30 сентября

В медицинское учреждение также обратились две женщины в возрасте 43 и 66 лет и 59-летний мужчина, получившие травмы 29 сентября в результате попадания вражеского дрона.

В Сумской громаде в результате ударов КАБами ранены 52-летний мужчина и женщины в возрасте 84, 83 и 60 лет. Травмы получили также 41-летний мужчина, 76-летняя и 71-летняя женщины, еще одна 68-летняя женщина пострадала. В результате попадания БпЛА ранен 49-летний мужчина.

Также ночью враг нанес удар КАБом по частному сектору Сум. В результате атаки получили травмы две женщины — 60-летняя и 41-летняя. Обе были госпитализированы. Повреждено около шести жилых домов.

В целом в результате российских атак в Сумской области повреждены и разрушены частные дома, многоквартирные дома, нежилые и хозяйственные постройки, автомобили, трактор и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Запорожский район: трое человек ранены

За сутки российские оккупанты нанесли 771 удар по 41 населенному пункту Запорожской области, сообщили в полиции области.

Обстрелы Запорожской области 30 сентября

Зафиксировано 22 авиаудара, 562 атаки БпЛА, три обстрела из РСЗО и 186 артиллерийских ударов.

В результате вражеских атак три человека получили ранения. Также поступило 54 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Харьковская область: восемь пострадавших

В течение суток российские войска атаковали Харьков и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, сообщил начальник ОГА Олег Синегубов.

Среди них — 68-летний мужчина в Циркунах, 64-летний мужчина и 63-летняя женщина в Слатыном, 61-летняя женщина в Дергачах, у которой развилась острая стрессовая реакция, а также мужчины в возрасте 52 и 45 лет, получившие ранения на трассе вблизи Маслиев.

Обстрелы Харьковской области 30 октября

В Золочеве ранена 29-летняя женщина, а в Изюме — 45-летний мужчина.

Россияне применили в области шесть ракет, шесть КАБ, три БПЛА типа "Герань-2", четыре "Молнии", 14 FPV-дронов и еще 11 беспилотников, тип которых устанавливается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака на Ривненщину: пострадала женщина, ее дом поврежден

Около 05:15 1 октября российские войска нанесли удар по Изюму, предположительно — управляемыми авиабомбами.

Попадание зафиксировали в микрорайоне "Нефтяник". Повреждены более 20 частных жилых домов, легковой автомобиль и здания недействующего предприятия.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Информация о последствиях атаки уточняется.

Донецкая область: ранены пять человек

За сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.

В Славянске ранены два человека, поврежден автомобиль. В Краматорске ранены три человека, повреждены частный дом, административное здание и автомобиль.

Обстрелы Донецкой области 30 сентября

В Белозерском Покровского района разрушены два частных дома и повреждены еще четыре.

В Яковлевке Александровской громады повреждено 11 частных домов, в Степановке Новодонецкой громады — административное здание.

Херсонская область: один человек погиб, еще четверо ранены

Российские войска за последние сутки атаковали населенные пункты Херсонской области с помощью авиации, дронов и артиллерии, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Под ударами оказались Херсон и ряд населенных пунктов области. Россияне наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам.

Повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение.

В результате российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Россия атаковала Никопольский район: погиб мужчина

Российские войска утром 1 октября более 10 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников. В результате вражеского удара погиб 44-летний мужчина, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Противник атаковал Никополь, а также Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую громады.

В результате атаки погиб 44-летний мужчина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 42 объекта в шести районах Киевщины повреждены ударами РФ: 6 человек получили травмы

Автор: 

Краматорськ (2665) Николаевская область (2483) обстрел (35769) Сумская область (4563) Сумы (1490) Харьков (8270) Херсон (3524) Запорожская область (4930) Донецкая область (13276) Изюм (342) Никополь (1442) Днепропетровская область (5747) Харьковская область (3234) Херсонская область (6131) Никопольский район (885) Краматорский район (1535) Сумский район (732) Изюмский район (286) Харьковский район (1099) Херсонский район (1073) Славянск (2895)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 