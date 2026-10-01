РФ атаковала регионы Украины: четверо погибших и много раненых. ФОТОрепортаж

Ночью и утром 1 октября российские войска атаковали ряд областей Украины с помощью дронов, управляемых авиабомб, артиллерии и других видов вооружения. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые дома, автомобили, объекты инфраструктуры и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Николаевская область: погиб мужчина

В Веснянской громаде Николаевской области в результате утренней атаки российских БпЛА типа Shahed погиб 50-летний мужчина, сообщил начальник ОГА Георгий Решетилов.

По данным областных властей, также был уничтожен трактор.

Сумская область: двое погибших и более десяти пострадавших

За сутки российские войска совершили 80 обстрелов по 23 населенным пунктам в 12 громадах Сумской области. Больше всего атак зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах, сообщили в ОГА.

В Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела погибли 40-летний и 64-летний мужчины. Ранения получили четверо мужчин в возрасте 49, 65 и 50 лет и 76-летняя женщина. Еще двое мужчин — 43 и 53 лет — были травмированы.

В медицинское учреждение также обратились две женщины в возрасте 43 и 66 лет и 59-летний мужчина, получившие травмы 29 сентября в результате попадания вражеского дрона.

В Сумской громаде в результате ударов КАБами ранены 52-летний мужчина и женщины в возрасте 84, 83 и 60 лет. Травмы получили также 41-летний мужчина, 76-летняя и 71-летняя женщины, еще одна 68-летняя женщина пострадала. В результате попадания БпЛА ранен 49-летний мужчина.

Также ночью враг нанес удар КАБом по частному сектору Сум. В результате атаки получили травмы две женщины — 60-летняя и 41-летняя. Обе были госпитализированы. Повреждено около шести жилых домов.

В целом в результате российских атак в Сумской области повреждены и разрушены частные дома, многоквартирные дома, нежилые и хозяйственные постройки, автомобили, трактор и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Запорожский район: трое человек ранены

За сутки российские оккупанты нанесли 771 удар по 41 населенному пункту Запорожской области, сообщили в полиции области.

Зафиксировано 22 авиаудара, 562 атаки БпЛА, три обстрела из РСЗО и 186 артиллерийских ударов.

В результате вражеских атак три человека получили ранения. Также поступило 54 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Харьковская область: восемь пострадавших

В течение суток российские войска атаковали Харьков и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, сообщил начальник ОГА Олег Синегубов.

Среди них — 68-летний мужчина в Циркунах, 64-летний мужчина и 63-летняя женщина в Слатыном, 61-летняя женщина в Дергачах, у которой развилась острая стрессовая реакция, а также мужчины в возрасте 52 и 45 лет, получившие ранения на трассе вблизи Маслиев.

В Золочеве ранена 29-летняя женщина, а в Изюме — 45-летний мужчина.

Россияне применили в области шесть ракет, шесть КАБ, три БПЛА типа "Герань-2", четыре "Молнии", 14 FPV-дронов и еще 11 беспилотников, тип которых устанавливается.

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Около 05:15 1 октября российские войска нанесли удар по Изюму, предположительно — управляемыми авиабомбами.

Попадание зафиксировали в микрорайоне "Нефтяник". Повреждены более 20 частных жилых домов, легковой автомобиль и здания недействующего предприятия.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Информация о последствиях атаки уточняется.

Донецкая область: ранены пять человек

За сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.

В Славянске ранены два человека, поврежден автомобиль. В Краматорске ранены три человека, повреждены частный дом, административное здание и автомобиль.

В Белозерском Покровского района разрушены два частных дома и повреждены еще четыре.

В Яковлевке Александровской громады повреждено 11 частных домов, в Степановке Новодонецкой громады — административное здание.

Херсонская область: один человек погиб, еще четверо ранены

Российские войска за последние сутки атаковали населенные пункты Херсонской области с помощью авиации, дронов и артиллерии, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Под ударами оказались Херсон и ряд населенных пунктов области. Россияне наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам.

Повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение.

В результате российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Россия атаковала Никопольский район: погиб мужчина

Российские войска утром 1 октября более 10 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников. В результате вражеского удара погиб 44-летний мужчина, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Противник атаковал Никополь, а также Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую громады.

В результате атаки погиб 44-летний мужчина.

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