РФ атаковала регионы Украины: четверо погибших и много раненых. ФОТОрепортаж
Ночью и утром 1 октября российские войска атаковали ряд областей Украины с помощью дронов, управляемых авиабомб, артиллерии и других видов вооружения. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые дома, автомобили, объекты инфраструктуры и другие гражданские объекты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Николаевская область: погиб мужчина
В Веснянской громаде Николаевской области в результате утренней атаки российских БпЛА типа Shahed погиб 50-летний мужчина, сообщил начальник ОГА Георгий Решетилов.
По данным областных властей, также был уничтожен трактор.
Сумская область: двое погибших и более десяти пострадавших
За сутки российские войска совершили 80 обстрелов по 23 населенным пунктам в 12 громадах Сумской области. Больше всего атак зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах, сообщили в ОГА.
В Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела погибли 40-летний и 64-летний мужчины. Ранения получили четверо мужчин в возрасте 49, 65 и 50 лет и 76-летняя женщина. Еще двое мужчин — 43 и 53 лет — были травмированы.
В медицинское учреждение также обратились две женщины в возрасте 43 и 66 лет и 59-летний мужчина, получившие травмы 29 сентября в результате попадания вражеского дрона.
В Сумской громаде в результате ударов КАБами ранены 52-летний мужчина и женщины в возрасте 84, 83 и 60 лет. Травмы получили также 41-летний мужчина, 76-летняя и 71-летняя женщины, еще одна 68-летняя женщина пострадала. В результате попадания БпЛА ранен 49-летний мужчина.
Также ночью враг нанес удар КАБом по частному сектору Сум. В результате атаки получили травмы две женщины — 60-летняя и 41-летняя. Обе были госпитализированы. Повреждено около шести жилых домов.
В целом в результате российских атак в Сумской области повреждены и разрушены частные дома, многоквартирные дома, нежилые и хозяйственные постройки, автомобили, трактор и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Запорожский район: трое человек ранены
За сутки российские оккупанты нанесли 771 удар по 41 населенному пункту Запорожской области, сообщили в полиции области.
Зафиксировано 22 авиаудара, 562 атаки БпЛА, три обстрела из РСЗО и 186 артиллерийских ударов.
В результате вражеских атак три человека получили ранения. Также поступило 54 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.
Харьковская область: восемь пострадавших
В течение суток российские войска атаковали Харьков и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, сообщил начальник ОГА Олег Синегубов.
Среди них — 68-летний мужчина в Циркунах, 64-летний мужчина и 63-летняя женщина в Слатыном, 61-летняя женщина в Дергачах, у которой развилась острая стрессовая реакция, а также мужчины в возрасте 52 и 45 лет, получившие ранения на трассе вблизи Маслиев.
В Золочеве ранена 29-летняя женщина, а в Изюме — 45-летний мужчина.
Россияне применили в области шесть ракет, шесть КАБ, три БПЛА типа "Герань-2", четыре "Молнии", 14 FPV-дронов и еще 11 беспилотников, тип которых устанавливается.
Около 05:15 1 октября российские войска нанесли удар по Изюму, предположительно — управляемыми авиабомбами.
Попадание зафиксировали в микрорайоне "Нефтяник". Повреждены более 20 частных жилых домов, легковой автомобиль и здания недействующего предприятия.
На данный момент известно об одном пострадавшем. Информация о последствиях атаки уточняется.
Донецкая область: ранены пять человек
За сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.
В Славянске ранены два человека, поврежден автомобиль. В Краматорске ранены три человека, повреждены частный дом, административное здание и автомобиль.
В Белозерском Покровского района разрушены два частных дома и повреждены еще четыре.
В Яковлевке Александровской громады повреждено 11 частных домов, в Степановке Новодонецкой громады — административное здание.
Херсонская область: один человек погиб, еще четверо ранены
Российские войска за последние сутки атаковали населенные пункты Херсонской области с помощью авиации, дронов и артиллерии, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.
Под ударами оказались Херсон и ряд населенных пунктов области. Россияне наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам.
Повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение.
В результате российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Россия атаковала Никопольский район: погиб мужчина
Российские войска утром 1 октября более 10 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников. В результате вражеского удара погиб 44-летний мужчина, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
Противник атаковал Никополь, а также Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую громады.
В результате атаки погиб 44-летний мужчина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль