Російські FPV-дрони "полюють" на автомобілі газовиків на Донеччині

Російські війська систематично атакують FPV-дронами автомобілі працівників АТ "Донецькоблгаз" у Краматорську. Під удари вже потрапляли транспорт начальника місцевого управління, ремонтної бригади та голови правління підприємства – в усіх випадках люди не постраждали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Донецькоблгаз".

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Російський FPV-дрон атакував автомобіль начальника Краматорського управління з газопостачання та газифікації.

Помітивши загрозу, чоловік зупинив автомобіль та встиг сховатися у найближчому укритті. Дрон влучив у машину, яка зазнала значних пошкоджень з лівого боку. Працівник підприємства не постраждав.

Це вже не перший випадок атаки на транспорт газовиків. Раніше російський дрон атакував автомобіль ремонтної бригади, коли працівники підприємства будували підвідний газопровід до котельні лікарні. Тоді також обійшлося без постраждалих.

Крім того, 28 вересня під удар FPV-дрона потрапив автомобіль голови правління "Донецькоблгазу" Вадима Батія, коли він рухався Краматорськом. Машину було пошкоджено, люди не постраждали.

"Ми бачимо, що це вже не поодинокі випадки. Російські FPV-дрони продовжують полювати на автомобілі нашого підприємства", – заявив Батій.

За його словами, попри регулярні атаки, працівники підприємства продовжують виконувати свою роботу.

"На щастя, у всіх цих випадках наші працівники залишилися живими та неушкодженими. Техніку можна відремонтувати або замінити, людське життя – ні. Попри все, підприємство продовжує працювати, а наші газовики – виконувати свою роботу", – наголосив голова правління.

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