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Новости Обновление карты DeepState Боевіе действия на Запорожье
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Россияне оккупировали Святопетровку и продвинулись вблизи Староукраинки на Запорожье, — DeepState. КАРТА

Российские захватчики оккупировали населенный пункт Святопетровка в Пологовском районе Запорожской области и продвинулись вблизи соседнего села — Староукраинка.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг оккупировал Святопетровку и продвинулся вблизи Староукраинки", — говорится в сообщении.

Обновленная карта

обновление карты боевых действий на Запорожском направлении

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Автор: 

Запорожская область (4934) Пологовский район (469) Святопетровка (4) Староукраинка (3)
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Топ комментарии
+2
В коментах одні кацапи
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02.10.2026 20:46 Ответить
+1
А ми їх відосиками! (
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02.10.2026 20:23 Ответить
+1
Хтось писав що зі складами wb у кацапів багато тепловізорів і снаряди згоріло, ти диви , навіть без тепловізорів просуваються, дивина яка!
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02.10.2026 20:36 Ответить

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