Россияне оккупировали Святопетровку и продвинулись вблизи Староукраинки на Запорожье, — DeepState. КАРТА
Российские захватчики оккупировали населенный пункт Святопетровка в Пологовском районе Запорожской области и продвинулись вблизи соседнего села — Староукраинка.
Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг оккупировал Святопетровку и продвинулся вблизи Староукраинки", — говорится в сообщении.
Обновленная карта
Топ комментарии
+2 Валерий Браславский
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+1 сергей хорунжий #582086
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+1 Sergey #606813
показать весь комментарий02.10.2026 20:36 Ответить Ссылка
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