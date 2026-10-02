Росіяни окупували Святопетрівку та просунулися поблизу Староукраїнки на Запоріжжі, - DeepState. МАПА
Російські загарбники окупували населений пункт Святопетрівка в Пологівському районі Запорізькій області та просунулися поблизу сусіднього села - Староукраїнка.
Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог окупував Святопетрівку та просунувся поблизу Староукраїнки", - сказано в повідомленні.
Оновлена мапа
Топ коментарі
+3 Валерий Браславский
показати весь коментар02.10.2026 20:46 Відповісти Посилання
+1 сергей хорунжий #582086
показати весь коментар02.10.2026 20:23 Відповісти Посилання
+1 Дмитрий Авдеев
показати весь коментар02.10.2026 20:31 Відповісти Посилання
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