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Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Росіяни окупували Святопетрівку та просунулися поблизу Староукраїнки на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Російські загарбники окупували населений пункт Святопетрівка в Пологівському районі Запорізькій області та просунулися поблизу сусіднього села - Староукраїнка.

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог окупував Святопетрівку та просунувся поблизу Староукраїнки", - сказано в повідомленні.

Оновлена мапа

оновлення мапи бойових дій на Запорізькому напрямку

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Автор: 

Запорізька область (5314) Пологівський район (471) Святопетрівка (4) Староукраїнка (4)
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Топ коментарі
+3
В коментах одні кацапи
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02.10.2026 20:46 Відповісти
+1
А ми їх відосиками! (
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02.10.2026 20:23 Відповісти
+1
Шось вивальди не помогает.
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02.10.2026 20:31 Відповісти

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